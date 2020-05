Son Titulares sábado 9 de mayo de 2020 #9May

Con helicópteros buscan a Wilexis en Petare

Equipos antimotines del régimen impiden el paso a Petare, como parte del operativo para buscar a ‘Wilexis

Al menos 12 fallecidos es el saldo en el operativo de petare

Fue asesinado el basquetbolista Brian Cedeño durante el operativo de Petare

Amnistía Internacional sobre operativos en Petare: “Faes comprueba arbitrariedad, letalidad e impunidad”

Cidh: En Venezuela hay clara evidencia de la completa ausencia del Estado de derecho

Pizarro: El pranato que existe en José Félix Ribas es responsabilidad y creación política del régimen

Ministerio Público emite orden de aprehensión contra JJ Rendón, Sergio Vergara y Jordan Goudreau

Gobernador de Aragua decreta toque de queda en el municipio Tovar

Ejecutan allanamientos en la Colonia Tovar en la búsqueda de “mercenarios”

Delcy, anunció 7 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas en el país, para un total de 388.

A la fecha se encuentran 190 pacientes recuperados, y de los 198 pacientes que se encuentras activos: 100 se encuentran en hospitales centinelas, 71 en centros de diagnóstico integral (CDI), 17 en clínicas privadas y 10 personas han fallecido.

Saab: Hasta la fecha han sido detenidos ’31 implicados’ entre ‘mercenarios y equipo de apoyo’, tras los hechos en Macuto

Operación Gedeón anuncia que ‘hace horas’ sus miembros están fuera de Venezuela

Anoche llegó vuelo a Barquisimeto desde Ecuador con 86 venezolanos, van a cuarentena a la Villa Bolivariana

La hiperinflación volvió a acelerarse en Venezuela.

Comer y comprar medicinas se volvió un reto diario

Reportan nuevo apagón en algunas zonas de Caracas

En Carora y en el Tocuyo protestaron anoche por tres apagones en un día

Reportan que varias zonas de Lara se encuentran sin luz por mas de 7 horas

Alfredo Ramos rechazó los constantes cortes eléctricos en Lara

Guaidó: Maduro, si eres tan valiente no necesitas que otro de la orden (de detención) por ti. “Para liberar a Venezuela no necesitaremos mercenarios extranjeros, porque existen suficientes militares y policías dentro y fuera de Venezuela dispuestos a sumarse a la causa. Como bien dijera Rómulo Betancourt a Fidel Castro: `Cuando Venezuela necesitó libertadores, no los importó, los parió.

Dijo que “la salida es inevitable”, por lo que llamó a los venezolanos y a todos los sectores del país a retomar las energías en la lucha para “lograr el fin de la dictadura” y conformar el Gobierno de Emergencia Nacional que cuenta con el respaldo de más de 40 países.

“Te digo algo Maduro, si eres tan valiente, dale! Tú eres un dictador, aquí no hay ley, no necesitas excusas, ni que otro de la orden por ti. ¿Crees que vas a asustarme? ¿Que voy a ir a esconderme? Asume tu costo. Nadie cree que tus mentiras”.

“Lo peor de todo, es que no se conformaron con sembrar armas o falsas pruebas, sino que ahora llegaron al extremo de matar venezolanos, y usar sus cuerpos sin vida para montar su historia. Querían asesinar y apresar cobardemente a militares venezolanos que se encontraban en el exilio, porque quieren justificar más represión, engañar a la gente, y hacerse ver como invencibles. Pero nadie les cree”.

Refirió Guaidó que todo esto ocurre mientras Venezuela sufre grandes apagones, la escasez de gasolina se agudiza cada día, no hay gas, agua, y el hambre está a la orden del día en medio de una “cuarentena que nadie puede sobrellevar”.

Ejercicios militares serían la causa de las fuertes explosiones reportadas en Lara

Luis Arroyo: Más del 80% de las instituciones no está recibiendo alimentación escolar

UCAB convoca a exprofesores que viven en el exterior para convertirlos en aliados a distancia

Delincuentes en Barquisimeto amenazan a empresarios árabes por incumplimiento en pago de vacunas.

Smolansky: Venezolanos que regresan al país reciben tratos crueles por parte del régimen

Revelan que avión de inteligencia de EEUU sobrevoló límites del espacio aéreo venezolano

Jorge Rodríguez: “Guaidó en su inmensa estupidez jamás pensó que Jordan Goudreau lo grabaría cuando ‘sellaban’ la firma del contrato”

Primero Justicia pide destitución de funcionarios de la Presidencia (E) vinculados con la Operación Gedeón y replantear rol del Centro de Gobierno

JJ Rendón ante comunicado de Primero Justicia: “Es miserable que PJ se distancie”

Andrés Velásquez: “No está de más recordar a todos los partidos que formamos parte de esta alianza por la LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA, que es momento de la más férrea UNIDAD de verdad, al lado del gobierno interino y del Presidente Guaidó. Superar intereses o ambiciones particulares es necesario.”

Antonio Ledezma: “¿Cuál es la opción? ¿Salir de Guaidó o salir de Maduro? Opto por seguir luchando por el cese de la narcotiranía. Tengo observaciones sobre errores y exclusiones, pero mi lucha prioritaria es vencer un régimen podrido. ¿Olvidamos que son narcoterroristas, corruptos y criminales?”

Bloomberg: Alex Saab ayuda a la dictadura de Maduro a establecer un intercambio de oro por gasolina con Irán

Carlos Vecchio: Régimen impulsa trama de Macuto para ocultar los temas que afectan a Venezuela

Cruzan el río Orinoco con remos y velas por escasez de gasolina

Régimen de Maduro prorroga Estado de Excepción y Emergencia Económica por 60 dias, basicamente, Maduro se reserva el derecho de hacer lo que quiera.

Aterriza en Venezuela carga con insulina proveniente de Rusia que alcanza solo para un mes

Petroboscan en Zulia paralizó operaciones: Deja a la entidad con producción de 50 mil BD/P

Iris Varela pretende vincular a la oposición con masacre en cárcel de Guanare

La anarquía en cárceles de Venezuela ya no es un secreto

Hilda Rubí González: Trabajadores de la salud duran en hospitales hasta seis días con un solo tapabocas

Dólar: 179.019,26Bs/$ / • Promedio Paralelo: 181.992,36Bs/$

Reservas: 6.434MM$

Cesta Venezolana: 13,45$

Millones de barriles varados en el mar: el mayor ‘orfanato’ petrolífero está en Singapur. Más de 175 millones de barriles de crudo se almacenan frente a los puertos de todo el mundo tras el desplome global de la demanda.

Revelan que Jordan Goudreau tiene “discapacidad total” según Administración de Veteranos de EE.UU.

Trump sobre la Operación Gedeón: ‘Si yo quisiera ir a Venezuela, yo no mandaría un grupito, sería un ejército y eso sería una invasión’

EEUU supera los 75.000 fallecidos por el coronavirus

Renuncia Directora de Salud Pública de Madrid en protesta por desescalada contra la COVID-19

Gobernador de Nueva York amplía moratoria de desalojos por pandemia de COVID-19

Bogotá levantará restricción de género pese a cuarentena por coronavirus

Pdte. Duque tras acusación por parte de la dictadura de Maduro: Yo no auspicio ni invasiones ni triquiñuelas

Perú extiende cuarentena social hasta el 24 de mayo

Colombia supera los 10.000 contagios de Covid-19, con 595 casos nuevos

Ecuador reporta 1.704 muertos y 28.818 enfermos de Covid-19

Brasil vuelve a registrar récord de muertes diarias por coronavirus, total se aproxima a 10.000.

Chile saltan a 26.000 y el país inicia periodo de mayor confinamiento.

La Comisión Europea propone prolongar la prohibición de viajes no esenciales hasta el 15 de junio.

Incrementó récord de 751 muertes en un día por covid-19 en Brasil

Un tercio de la población de Guayaquil en Ecuador contrajo el coronavirus

China reabre cines, museos y otros lugares de ocio

Falleció Roy Horn del dúo de magos Siegfried & Roy

Luka Jovic, lesionado, malas noticias para el Real Madrid

La FIFA autoriza cinco sustituciones por partido en lugar de tres hasta finales del 2020

Los símbolos de la precariedad en pandemia y la genialidad se juntan cómplices –el Hábitat y el andamiaje digital– para desplazar al genio finito que es elmismo hombre…Asdrubal Aguiar

Al día sábado 9 mayo de 2020

