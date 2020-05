Ángel Alvarado: Inflación en abril se disparó a 80% cuadruplicando variación del mes de marzo

La inflación al cierre del mes de abril registró una variación de 80%, registrando una fuerte aceleración de 58,8% con respecto al mes de marzo cuando de ubicó en 21,2% de acuerdo con la información dada a conocer por el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional.

Con este comportamiento, que prácticamente cuadruplica la variación del mes precedente, la variación acumulada en lo que va de año se ubica en 341,61% mientras que la variación anualizada, es decir, abril 2019- abril 2020 se eleva a 4.210 % de acuerdo con la información dada a conocer este lunes.

El parlamentario reveló que la aceleración de los precios en el mercado venezolano, tiene que ver directamente con el comportamiento del tipo de cambio que en los últimos días ha estado dando saltos cada tres meses, recordando que así ocurrió a principio de enero y ahora se ha observado en mayo, poniéndose en evidencia que no se puede mantener estable por mucho tiempo y se observa como los precios siguen subiendo, además se mantiene la necesidad del Ejecutivo de gastar, de pagar los bonos de la patria, de aumentar salarios, lo cual necesariamente lo deben hacer, no tienen otra opción que hacerlo y esto es a través de la impresión de dinero del Banco Central, con lo cual el ciclo del gasto público financiado por por el instituto emisor se mantiene, generando inflación y devaluación.

“Creo que esta situación va a continuar por el resto del año, no hay duda, más cuando los precios del petróleo se han desplomado, la producción petrolera esta en el piso y además tenemos un país en el cual podemos tener nuevos factores que empujan los precios como el déficit de combustible, que lleva el precio de la gasolina a niveles muy elevados y problemas de oferta ya que tenemos una cuarentena que no se levanta y tampoco se puede flexibilizar porque no hay gasolina”, afirmó.

En cuanto al comportamiento por rubros, señala que en primer lugar esta Salud con 162,44%; Bebidas alcohólicas y tabaco con 132,66%; Alquiler de vivienda, 112,28%; Vestido y Calzado, 70,32% ; Transporte, 108,57%; Equipamiento del hogar, 67,54%; Alimentos y bebidas no alcohólicas, 53,37%; Educación, 41%; Servicios, 35,78%; Restaurantes y hoteles, 29,66% y Servicios diversos, 21,13%.

“Definitivamente Venezuela sigue en un proceso de hiperinflación, que va a durar por lo menos hasta mediados del 2021, esta va a ser un a de las hiperinflaciones más largas que se ha vivido en la historia de la humanidad, en este momento el salario del venezolano sigue pulverizado, equivalente a un dólar cuando el costo de la canasta alimentaria esta por encima de los 208 dólares, lo que por supuesto está afectando a los sectores más vulnerables del país”, afirmó el legislador.