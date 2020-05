Diosdado Cabello a Henri Falcón: Al Psuv no vas a volver, no te queremos pero ni de lejos #21May

El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aclaró la noche de este miércoles que el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, no integrará nuevamente las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

“Henri Falcón, al partido Psuv no vas a volver, eso te lo garantizo. No tienes forma de volver, no nos estés sacando cuadro. No te queremos pero ni de lejos“, dijo Cabello.

Cabello también acusó a la oposición de ser los responsables del cierre de DirecTV, tras solicitar las sanciones a los Estados Unidos.

“Lo de DirecTV lo pidieron ellos (oposición). Quien pidió las sanciones fue Juan Guaidó y su combo. Pero ellos no tienen el coraje de asumirlo. Esa decisión no solo afecta al entretenimiento. También a los niños que recibían clases que daban en VTV por una antena de DirecTV. Son unos irresponsables. Han pedido que no llegue gasolina. DirecTV no es el agua, ni la luz, ni el gas, es otra cosa. Algunos piensan que detrás de la decisión de DirecTV hay algo oculto”, afirmó.

En el programa Con el Mazo Dando trasmitido por Venezolana de Televisión, Cabello aseguró que la “gasolina que viene de Irán tiene un alto contenido comunista, no apto para carros escuálidos. ¿Cómo es, que tiene azúcar? No se la ponga, ayudaría mucho. Un gran esfuerzo que hace el Gobierno y pueblo de Irán“.