Goicoechea a Saab: La acusación es una payasada macabra… como su propio régimen #22May

Yon Goicoechea, dirigente político quien fue señalado el pasado jueves 21 de mayo de ser parte de la Operación Gedeón por el Fisca General del Régimen, Tarek William Saab, consideró que dicha acusación es una “payasada macabra. Absurda, mal fundada y circense, como su propio régimen”.

En su cuenta de twitter Goicoechea respondió con un hilo y dos videos en los que expresa su posición respecto a la solicitud de aprehención en su contra, hecha al Ministerio Público.

“Nunca he tenido trato, por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial con el señor Jordan Goudeau, con su empleado. Porque a mi no me cabe duda que ustedes contrataron a ese mercenario para montar la olla que están montando“, dijo el dirigente al referirse al régimen de maduro y la vinculaculación que le están haciendo con el dueño de la empresa Silver Corp, la cual supuestamente estuvo frente a la operación Gedeón.

Régimen de Maduro solicitó orden de aprehensión contra Yon Goicoechea #21May

Resaltó también que no tiene miedo a las amenazas de la dictadura, pues indica que ya estuvo un año y dos meses preso en El Helicoide, cuando fue secuestrado por el régimen.

Segunda parte de mi respuesta al Fiscal de la Dictadura, Tarek William Saab, por la orden de captura aue ha emitido en mi contra. La acusación es una payasada macabra. Absurda, mal fundada y circense, como su propio régimen. pic.twitter.com/Y5Gefe2LC2 — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) May 21, 2020

También recordó que tiene orden de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que las Naciones Unidas declararon su caso como de detención arbitraria y que más de 17 parlamentos en el mundo han apoyado su caso por la evidente persecución en su contra.

Adicionalmente hizo responsable al régimen de maduro de lo que pueda sucederle a su familia y presos políticos.