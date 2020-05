Exámen médico de joven detenido en la Sucre y que sufre de epilepsia, arrojó fractura en cinco costillas #24May

Durante la audiencia de presentación realizada el sábado 23 de mayo en el Tribunal de Barquisimeto, se dictó privativa de libertad para Giovanny Meza, junto a cuatro de sus vecinos de la Urbanización Sucre. Meza padece de episodios de epilepsia, según describió una de sus vecinas, y además, tras una evaluación médica que se le ordenó realizar en la referida audiencia, se determinó que éste, quien sufrió dos convulsiones durante la audiencia, tiene cinco costillas fracturadas.

El Movimiento Vinotinto informó a través de su cuenta de Twitter que el examen médico forense que se le practicó a Meza este sábado arrojó “posible tortura“, dadas las cinco costillas que tiene fracturadas. Es por ello que exigieron se investigue a los efectivos de las FAES que accionaron en la Urb. Sucre.

#MVDenuncia || Examen médico forense arrojó posible tortura (5 costillas fracturadas) contra Giovanny Meza. Exigimos investigación a efectivos de FAES que accionaron en la Urb. Sucre. Este joven convulsiona (incluso en la audiencia) y padece de esclerosis cerebral múltiple #23May pic.twitter.com/6MIyJinXfY — Movimiento Vinotinto (@movinotinto) May 23, 2020

Elimpulso.com conversó con una habitante de la citada urbaniación, quien pidió resguardar su identidad y conoce a Meza. Ella expresó que este jóven de bajos recursos y padre de dos bebés, no es delincuente ni portaba ningún tipo de elemento de protesta, como, asegura, han dicho los cuerpos de seguridad.

“Él no participa en protestas con piedras palos porque convulsiona. En las marchas ante el sol y las lacrimógenas ya sabemos que va a convulsionar. Y ahora menos lo hace porque uno de sus bebés tiene apenas meses”, dijo la vecina, quien agregó que Meza tiene gusto por la política, lee mucho y es conocido por los actores políticos de Lara.

Dictan privativa de libertad a cinco jóvenes de la Urb. Sucre detenidos en protestas #23May

La señora indicó que ciertamente hubo protestas en la Sucre, pues han sido sometidos a episodios de 7 horas sin electricidad, lo que les causa falta de agua porque ésta no llega a los tanques que están en la parte superior de los edificios, debido a tanto tiempo sin flujido eléctrico.

Adicionó que no tienen gas, ni tampoco pueden cocinar con leña porque son apartamentos y porque no tienen donde conseguirla y por eso son sus reclamos. Recalcó que conoce a Fabricio, a Pedro y a Giovanny, y aseguró que el primero no es activista político, que Pedro participa en labor social y reiteró que Giovanny no participa en protestas.

Es por ello que no encuentran justificación a las medidas que han tomado con estos jóvenes, pues aunque el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución de la República, asegura que éstos no estuvieron en las manifestaciones.

Giovanny Meza, junto a Pedro Zambrano, Fabricio Ojeda, Aaron Atacho y Naudy Atacho, fueron detenidos el pasado 20 de mayo durante un allanamiento practicado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y luego de dos protrestas que se suscitaron en dicha urbabización ubicada en la avenida Libertador de Barquisimeto por falta de electricidad, agua y gas,