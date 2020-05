Expresidente de Bolivia, “Tuto” Quiroga: Buques iraníes representan un peligro para la región

Jorge “Tuto” Quiroga asegura que es urgente de que los países del TIAR ejecuten un cerco por aire, mar y tierra para estrangular las vías irregulares de financiamiento que Maduro estaría utilizando para mantenerse en el poder.

El expresidente de Bolivia Jorge “Tuto” Quiroga, quien es parte del denominado Grupo IDEA -organización que nació por la iniciativa de venezolanos preocupados por la situación de Venezuela desde 2015- aseguró que los cinco buques iraníes con gasolina que llegarán a Venezuela representan un peligro para la región, a su juicio con estos se estarían instalando en el país, con la anuencia del régimen de Nicolás Maduro; fuerzas irregulares y de choque.

“Es muy preocupante ver que Irán esté poniendo sus garras sobre Venezuela porque se trata del primer caso en el mundo que veo que es a donde llega la presencia del Estado iraní, los Quds, los petroleros y Hezbolá, que está instalado en el país desde hace mucho tiempo. Están llegando con todo el paquete. Esto debería causar enorme preocupación en la región porque no creo que a Colombia o a Brasil, o al resto de los países nos interese relacionarnos con Irán”, explicó en una entrevista con El Nacional el exmandatario.

Para el político boliviano, es urgente de que los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) ejecuten un cerco por aire, mar y tierra para estrangular las vías irregulares de financiamiento que Maduro estaría utilizando para mantenerse en el poder y enriquecerse.

“Lo de Maduro escapa a cualquier descripción normal dentro de los cánones democráticos; ya no es que son socialistas o que son autoritarios, son un régimen criminal, carente de cualquier ideología. ¿Y de qué vive? De explotar el oro y los minerales, del arco minero, de llevar petróleo a Cuba a cambio de represión y tortura, del contrabando de gasolina —que ahora no la tiene—, y de la cocaína que llevan hacia Centroamérica desde Colombia (…) Es un régimen criminal, que no tiene ingresos reales. Ha llevado a que Venezuela, el país que nos dejó en libertad a cinco naciones andinas, sea la sede de un conglomerado criminal, ocupada por Rusia, Irán, Cuba, Hezbolá, el ELN y las FARC, en un grado u otro”; aseveró.

La labor en la OEA

Quiroga exaltó la labor del embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre y apuesta la TIAR, como herramienta para enfrentar el régimen de Maduro.

“Creo que el lugar donde siempre debemos trabajar y hemos venido trabajando es la OEA. ¿La OEA qué instrumento tiene? El TIAR. Habla específicamente de la defensa conjunta ante ataques estatales o paraestatales. Ahora, ¿cómo debes usar el TIAR? La forma de usarlo es entender que tienes un régimen criminal que no vive de cobrar impuestos, de producir, generar empleo, de cobrar IVA; y ya ni siquiera vive de producir petróleo para exportación para generar ingresos porque destrozó la producción y destrozó a todo el país”, expresó.

Venezuela puede terminar como Somalia

Por último, advirtió que si Maduro continúa en el poder después de que se logre superar la pandemia de covid-19, las naciones estarán al frente de un país somalizado, muy lejos de una potencia, porque el régimen se encargó de destruir la producción petrolera y el aparato económico nacional.

“Espero que el mundo no le quite el ojo a Venezuela porque si cuando acabe el coronavirus Maduro sigue en el poder, Venezuela estará destruida y quedará más cerca de Somalia que de la Venezuela que queremos”, puntualizó.