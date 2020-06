VIDEO Motorizados de Barquisimeto rechazan nuevo costo de gasolina en dólares #3Jun

Motorizados de Barquisimeto se mostraron en descontento por lo difícil que ha sido intentar surtirse de gasolina luego de que Nicolás Maduro anunciara “la normalización del abastecimiento de combustible” en todo el país.

Además de las largas colas y la poca distribución, muchos no aprobaron el nuevo precio en divisas extranjera impuesto desde el pasado lunes primero de junio, puesto que no cuentan con un importante ingreso mínimo mensual para cubrirlo.

Sin embargo, algunos alegaron que harán “lo que sea posible” para poder llenar el tanque de su moto y nuevamente poder trabajar, ya que para muchos es su única vía de ingreso para llevar el sustento al hogar.

“Si pudiera pagar en dólares ya hubiese llenado, para poder equipar y así evitarme esta cola”, dijo el ciudadano Eduard Pérez, quien fue entrevistado por Elimpulso.com en la estación de servicio Texaco, al este de Barquisimeto.

Pérez indicó que tuvo que recorrer numerosas estaciones de servicio desde el oeste para poder surtirse. No obstante, dijo que en algunas bombas los motorizados fueron vetados y en otras solo aceptaban pago en dólares, y él no podía pagar dicho costo.

Por otra parte, el motorizado Carlos Vidal, quien se disponía a pagar con moneda extranjera en la estación de servicio Churún Merú, también al este de la ciudad, dijo que no estaba de acuerdo con la nueva modalidad pero que recurría a ella por la necesidad de mantener activa su labor.

“Por salir del paso momentáneamente no me toca de otra, pero si es posible en algún momento conseguir gasolina subsidiada, sería bueno; pero realmente, no estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo”, manifestó Vidal.

Las denuncias por las fallas en la distribución de gasolina no cesan y motorizados también se han visto afectados; estos piden a las autoridades mayor responsabilidad y organización en las estaciones de servicio.