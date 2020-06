AvanceIMP Estación de servicio de Pata e´Palo, se mantiene cerrada a la espera de combustible #5Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Pasada las 1 de la tarde de este viernes 5 de junio, la estación de servicio que se ubica en la avenida Libertador, específicamente en el sector Pata e' Palo de Barquisimeto, se mantiene completamente cerrada a la espera de la gandola con el combustible. . En la larga cola hay personas que se encuentran a la espera desde la noche anterior, otros incluso afirman tener hasta dos días. . Según la información que maneja parte de la Guardia Nacional Bolivariana, encargada de resguardar las instalaciones, la gandola estaría llegando en al menos una hora. . Es importante mencionar que esta gasolinera es una de las poca que medianamente ha logrado surtir durante los días de "flexibilización" decretados por Nicolás Maduro. Sin embargo, pocos han sido los vehículos que han logrado abastecerse. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez