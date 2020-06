La Vida de Nos expone historias barquisimetanas desde su Semillero de Narradores

View this post on Instagram

Los jóvenes venezolanos han debido hacerse adultos en una realidad terriblemente adversa. Han crecido en un país de instituciones descompuestas y profundas carencias. Les ha tocado hacerse su espacio en un ambiente lleno de obstáculos. En #LaVidaDeNos hemos podido conocer, desarrollar y compartir historias de jóvenes que conforman una generación madura, valiente, comprometida, resiliente y solidaria. Una generación de muchachos #CrecidosEnLaAdversidad Es por esto que durante los próximos meses, y bajo la etiqueta #CrecidosEnLaAdversidad, estaremos contando un relato de relatos sobre cómo los jóvenes venezolanos están viviendo y afrontando una nueva etapa de esta larga crisis. Estén atentos a nuestras redes, a partir de mañana, domingo #19Abril, para que nos acompañen en el paso a paso de este relato titulado “Jóvenes que se emocionan, jóvenes que actúan”.