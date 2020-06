Alcaldía de Iribarren aplica sanciones a 40 establecimientos por ilícitos tributarios #15Jun

La Dirección de Hacienda Municipal y el Servicio Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), junto a la Policía de Iribarren, aplicaron la última semana 5 cierres y 40 multas por ilícitos tributarios a establecimientos comerciales.

Entre las multas se cuentan 12 sanciones por inicio sin licencia de funcionamiento, 8 por no presentar la declaración de actividad económica dentro del lapso establecido, 6 por no realizar la debida facturación de sus ventas, 5 por no contar con las medidas sanitarias para proteger a los usuarios contra la COVID-19 y 9 por ausencia o desactualización de la cartelera fiscal.

Por otra parte se realizaron en establecimientos comerciales 125 orientaciones sanitarias para el fortalecimiento de la barrera contra el COVID_19 y 32 asistencias tributarias a contribuyentes con procesos pendientes.

Es importante recordar que para la declaración y pago de la anticipada sobre actividades económicas, Luis Jonás Reyes anunció una prórroga que vence éste viernes 19 de junio.



Para cumplir con este deber ante el municipio, las autoridades locales pusieron a disposición de la colectividad página web oficial www.alcaldiadeiribarren.com.ve y el correo electrónico [email protected]