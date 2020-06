AvanceIMP Estación de servicio de la Vargas con Venezuela se mantiene en funcionamiento #15Jun

View this post on Instagram

Este lunes 15 de junio la estación de servicio que se ubica en la avenida Venezuela con esquina de la avenida Vargas se ha mantenido en funcionamiento desde las 7 de la mañana. . La cola vehicular fue establecida desde la carrera 28 con calle 17 para evitar agloneración en las adyacencias de la bomba. Importante resaltar que esta E/S no se encuentra en la lista de las 55 habilitadas en todo el estado Lara para laborar durante las 24 horas del día, por lo que permanecerá abierta hasta las 5 de la tarde. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com