Celso Fantinel: Solo el 20% del consumo de alimentos podrá atender el sector agrícola por falta de condiciones

La falta de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos, de repuestos para las maquinarias y equipos; la escasez de combustible, la inseguridad en el campo y la ausencia total de financiamiento, son los factores que han contribuido a que el sector agrícola venezolano, solamente puede atender entre un15 y un 20% del consumo nacional de alimentos.

Así lo dio a conocer el primer vicepresidente de Fedeagro, Celso Fantinel, quien señaló que aun cuando los gremios productores, tanto agrícolas como ganaderos, alertaron en torno a sus necesidades básicas de insumos, sus peticiones nunca fueron atendidas y los pocos insumos que llegaron, fueron distribuidos entre organizaciones afectas al régimen , mientras que los gremios que agrupan en su seno más del 80% de los verdaderos productores nacionales, los que realmente son los que producen los alimentos para los venezolanos, fueron dejados piro fuera.

Señaló que en numerosas oportunidades los voceros del gobierno hablan de reuniones con los productores, de la realización de mesas de trabajo para definir políticas ´para impulsar la producción, pero los objetivos nunca se alcanzan debido a que para estas reuniones no se invita a los gremios tradicionales.

Recordó Fantinel que el sector agrícola nacional viene de una caída sostenida de la producción en los últimos años, principalmente por a falta de atención, de estímulos y de una política justa y equitativa de precios para los productos del campo, caída que ha contribuido a que hoy estén escaseando los alimentos y los pocos que logran llegar a los centros de consumo, debido al esfuerzo de los agricultores que se ven obligados a comprar el combustible en el mercado negro, pagando hasta 3 y 4 dólares por litro, hay que pagarlos a precios elevados.

Recordó que Fedeagro planteó ante el Gobierno nacional, ante la escasez de gasolina y de diesel, que se diera un tratamiento preferencial a los productores, petición que no tuvo la respuesta esperada y esto contribuyó a que muchos perdieran sus cosechas y al final del día, el consumidor final es el principal perjudicado.

Señaló el dirigente de Fedeagro, que las cifras de producción del campo que da a conocer el Ministerio de Agricultura y Tierras, no son confiables porque a quienes se les han entregado los pocos insumos que han llegado al país, no tienen la experiencia ni conocen a fondo esta actividad, advirtiendo que no están muy desencaminados, quienes han venido alertando en torno a una profundización en el abastecimiento de alimentos para el último trimestre del año, debido a que el ciclo de invierno, que es el más importante, prácticamente se ha perdido por las razones mencionadas inicialmente.

“Alertamos al Gobierno con suficiente anticipación, tenemos las tierras, las experiencia y estamos apostando a un incremento en la producción nacional, como la única alternativa para reducir los índices de hiperinflación, pero esto no lo podemos hacer solos, necesitamos que se creen las condiciones para reactivar el campo venezolano y esto al parecer no lo ha entendido el Gobierno, que nos sigue viendo como enemigos, sin entender que somos los más resteados a la hora de rescatar la soberanía agroalimentaria en Venezuela, pero lo que si no podemos hacer es milagros”, señaló Fantinel.