OPINIÓN El dinero no es sinónimo de riqueza #22Jun

En medio de esta crisis global considero que se hace pertinente realizar algunos recordatorios, entre estos podemos destacar que el dinero no es riqueza, ni es sinónimo de riqueza. Si esto fuese cierto, entonces Venezuela actualmente sería un país rico, es decir, su condición de abundancia no se vería afectada por la aplicación desmedida e irresponsable de políticas inflacionarias que generan todo tipo de distorsiones.

Empecemos por el principio.El dinero es un medio de intercambio. Carl Menger nos hizo el favor de exponer con brillantez el proceso evolutivo que ha adquirido el dinero a lo largo de nuestra historia. A medida que se fue generalizando la división del trabajo — o especialización del trabajo —, el dinero fue cada vez más necesario para facilitar las transacciones. Esto quiere decir de entrada que el dinero no es creación de una autoridad o gobierno, fue fruto del orden espontáneo. Las primeras manifestaciones del dinero podemos categorizarlas como dinero mercancía: café, sal, caracoles, cigarrillos, plata, oro. Todas estas mercancías, y muchas más, han sido utilizadas como dinero. De hecho en economías más avanzadas el dinero mercancía seguía presente. El oro y la plata fueron cada vez más utilizados, sobre todo por sus cualidades físicas [durabilidad, maleabilidad, divisibilidad]. Más tarde fue necesaria la acuñación del oro para facilitar la garantía de peso y pureza de las monedas elaboradas con este material [aquí es cuando intervienen los gobiernos, lo que no significa en modo alguno que inventaron el dinero, o algo parecido]. Mucho más tarde, se normalizó la circulación del papel moneda, lo que Mises llamaría sustitutos del dinero, y que hoy usamos regularmente. Pasamos del dinero mercancía al dinero fiat, en resumen usamos simple papel como medio de intercambio, pero ese papel tiene valor por la confianza y credibilidad de su emisor.

El dinero tiene poder adquisitivo, hoy puede ser elevado y mañana puedes ser muy bajo. Tener dinero en una cuenta no significa en modo alguno la obtención de riqueza, pues al cabo de un tiempo el dinero puede perder todo su valor. También debemos considera que el dinero es solamente un medio de intercambio, más allá de esto no tiene otro uso [es papel], es decir, su valor está determinado de acuerdo con lo que con él se puede obtener. Podemos concebir como riqueza a la existencia de bienes que por supuesto mejoran nuestra calidad de vida [por eso a los bienes se les llama así, porque nos generan un bien]. Afirmar lo contrario sería equivalente a aceptar que las políticas inflacionarias generan riqueza y que el problema de la pobreza y el hambre en el mundo se solucionaría emitiendo dinero y entregándoselo a los más necesitados, ¿esto es así? Por supuesto que no, lo que necesitamos es generar bienes, producir lo que el mercado valora, añadir valor, eso es riqueza.

La liquidez monetaria en Venezuela, es decir la cantidad de dinero circulando en nuestra economía, ha aumentado en 188% en lo que va de 2020 [al 12 de junio]. ¿Quiere decir esto que los venezolanos somos 188% más ricos? Todo lo contrario, el aumento de dinero mediante políticas inflacionistas solo beneficia a quien tiene el poder de emitir ese dinero, el gobierno. El resto solo padecemos el deterioro del poder adquisitivo del bolívar. ¿Qué ocurre si un venezolano mantiene su dinero en bolívares en una cuenta bancaria por un lapso de un mes? Que ese dinero puede perder su valor de cambio, su poder adquisitivo [la inflación de abril fue de 86%, eso significa que el dinero perdió 44% de su valor en 30 días]. Todas estas evidencias dejan bastante claro que el dinero no es sinónimo de riqueza, y que para ser rico hay que ser propietario de bienes. De hecho esta consideración está tan extendida, que la fortuna de personajes famosos, por ejemplo, se calcula de acuerdo con en el valor económico de sus propiedades, no por la cantidad de dinero que mantienen en sus cuentas bancarias.

Oscar Torrealba