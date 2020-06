Diputado Olivares: Colapso del sistema de salud y estragos del Covid-19 son responsabilidad de la dictadura

El colapso del sistema de salud de Venezuela y los estragos que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el país, son responsabilidad de la la dictadura de Nicolás Maduro, afirmó el médico y diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, quien denuncia el sub registro por muertes del Covid-19, la pérdida de 500 pruebas PCR en el Zulia y 72 fallecidos no reportados.

“Cada venezolano fallecido por el COVID-19 es responsabilidad de Nicolás Maduro y la incapacidad del régimen que desperdició tres meses. En cuatro meses de cuarentena no se dotaron los hospitales, no se arreglaron los equipos médicos, no se habilitaron las camas, los ventiladores”, dijo Olivares durante una conferencia de prensa.

El parlamentario advirtió que “Venezuela puede ser la tragedia más grande de la región. Hoy no hay razones científicas para no pensar que vamos hacía allá. No hay ninguna cepa nueva en el estado Zulia, es el mismo COVID-19, solo que allá se evidencia la incapacidad de Nicolás Maduro”.

Olivares alertó que “se perdieron 500 pruebas del estado Zulia, que nunca llegaron a Caracas, es por eso que el día de ayer la dictadura no anunció nuevos casos en Zulia. Somos el país que menos pruebas hace. Y ahora están desesperados tratando de buscar a estos venezolanos para repetir la prueba”, afirmó

De igual forma, expresó que “estamos camino a tener la tasa de mortalidad más alta de la región, por no tener un tapabocas, guantes, medicinas, agua luz. Nicolás Maduro sabe resolver todo es con plomo y cárcel y el COVID-19 no se puede resolver con plomo o cárcel”.

Por otra parte, acusó directamente a la dictadura de mentir y ocultar información sobre la cifra de contagios y fallecidos en el país.

“En los últimos días no han reportado 28 venezolanos fallecidos en Zulia y 44 en el resto del país, para un total de 72. Es imposible entender la enfermedad si no tenemos información certera. Si maduro oculta a los fallecidos es imposible tomar las medidas necesarias para contener a la pandemia”.

“En el país se registran 116 fallecidos pero todo indica que probablemente sean muchos más”, agregó.

Aumentar medidas preventivas

Ante la situación de emergencia que atraviesa la nación, el diputado José Manuel Olivares, exhorto a todos los venezolanos a que aumenten sus medidas de prevención.

“Podemos empezar a ver en toda Venezuela situaciones similares a las del estado Zulia”, refirió.

“Cuídense, tomen sus propias medidas de prevención, porque Nicolás Maduro es incapaz de cuidar una vida. Yo sé que no hay agua y una mascarilla puede costar 2 o 3 dólares, pero tómese esto enserio. No hay capacidad hospitalaria y usted debe cuidarse. El régimen que usurpa el poder no tiene capacidades y vamos camino a ser la tragedia del continente”, informó.

De igual forma, ratificó el llamado a la unión de todos los sectores para conformar un Gobierno de Emergencia Nacional.

“Tenemos que estar todos, es momento de devolverle el sentido a la política, la política es para esto, para que no se muera ningún venezolano por falta de servicios médicos”, afirmó.

“Funcionarios de las Fuerzas Armadas es momento que nos pongamos con la conciencia en Venezuela, que entendamos que un Gobierno de Emergencia Nacional es darle soluciones a los venezolanos. El centro de la política debe ser ayudar a la gente”, dijo.

“Todavía estamos a tiempo de construir capacidades para salvar vidas en Venezuela”, aseguró.