VIDEO Gran afluencia de personas en inicio de semana de flexibilización en Barquisimeto #29Jun

Este lunes 29 de junio se observó gran afluencia de personas en calles y avenidas del este de Barquisimeto, y es que tras una semana de cuarentena radical los ciudadanos aprovecharon el inicio de los 7 días de flexibilización para realizar sus diligencias, comprar alimentos y abastecerse de combustible. También hubo una importante movilización de vehículos y de unidades del transporte público. En algunos puntos de la ciudad, como en la avenida Los Leones a las afueras del Comando de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada se evidenció una gran cantidad de personas, que esperaban poder tramitar salvoconductos para poder transitar libremente durante la cuarentena. Entretanto, en centros comerciales la realidad fue otra, tiendas abiertas pero pocos clientes. En un recorrido realizado por el equipo periodístico se pudo constatar la implementación de protocolos sanitarios ante la COVID-19 en los establecimientos comerciales. . El horario de flexibilización que entró en vigencia desde este lunes va desde las 7 de la mañana hasta las 1 de la tarde. El transporte autorizado estará laborando hasta las 2 de la tarde. Por su parte, las estaciones de servicio trabajarán hasta las 3 de la tarde. . Autoridades regionales han informado que estas medidas buscan prevenir la propagación del nuevo coronavirus, que en el estado Lara ya suma 129 infectados. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: Enrique Suárez / Brian Vidal . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Cuarentena #COVID19 #Flexibilización #Coronavirus #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #29Jun