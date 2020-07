View this post on Instagram

#AvanceIMP La aglomeración en el centro de Barquisimeto se incrementó este miércoles #1Jul . La aglomeración de personas en el centro de Barquisimeto es evidente. Los larenses aprovecharon la flexibilización de la cuarentena social para hacer sus respectivas diligencias. . Colas extensas en las afueras de los establecimientos comerciales, pero sin ningún tipo de distanciamiento social. Todo esto, en días donde de ha registrado un incremento en los casos de la COVID-19. . Los barquisimetanos aseguran que deben salir antes de que sean la 1:00 PM, hora límite para circular en el estado, y así comprar lo que requieren en sus hogares. . Reporte: José Enrique Arévalo Cámara: José Manuel Escalona Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Cuarentena #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #1Jul