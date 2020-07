VIDEO Continúan largas colas para retirar efectivo en Barquisimeto #1Jul

View this post on Instagram

Este miércoles 1 de julio nuevamente se registraron largas colas a las afueras de agencias bancarias de Barquisimeto. Los ciudadanos acudieron desde tempranas horas para intentar retirar dinero en efectivo. . En distintas entidades financieras se observaron aglomeraciones de personas, incumpliéndose así el distanciamiento social, una de las medidas de prevención para evitar la propagación de la COVID-19. . Los ciudadanos consultados por Elimpulso.com mostraron su inconformidad por tener que esperar por varias horas para poder obtener bolívares, sin embargo quienes se encontraban en una fila en la avenida Los Leones al este de la ciudad no lograron retirar efectivo. . "Ahorita nos acaban de decir que no nos van a dar efectivo, solo por cajero y ahí solo puedes retirar en el mejor de los casos 50.000 bolívares y ¿Qué hacemos con eso?", expresó Caleibi Mora. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Barquisimeto #Lara #Efectivo #Bancos #Bolívares #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #1Jul