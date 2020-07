OPINIÓN Reflexión en positivo: Demos prioridad al concepto de estar vivo #2Jul

Hay que darle prioridad a la certeza de que seguimos vivos a cualquier precio por esa razón no se debe perder la Fe de que volvamos a tener condiciones de vida más saludable y en paz y que vamos a salir de este tormento en el que hoy nos encontramos los ciudadanos o pueblo como más les guste, va con toda la buena intención de aportar positivamente como un paliativo a este desastre que nos agobia y a veces logra cortarnos la inspiración ,como es mi caso con la pluma jamás he deseado molestar o incomodar a nadie sino sumarme a los que deseamos el bien siempre en la búsqueda de la parte buena hasta en lo peor de las circunstancias pero siempre no hay un pero ,a veces da la impresión de que estamos en un abismo que solo asusta y no se sabe quién o quiénes pueden ser los salvadores que pueden sacarnos de esto ya que,la mayoría paga pecados que no cometieron o por pendejos que somos según Facundo Cabral que todos somos electores y por la misma causa elegimos a nuestros destructores y como hoy la mente y por ende la pluma están como golpeados ,tristes y desanimados por lo catastrófico de las circunstancias de nuestro país que no hay ni que mencionarlo porque es vox populi en el mundo de la situación en que se encuentran nuestros paisanos que carecen hasta de un bocado de comida y que según Facundo labraron su destino.

Por ellos con el perdón de mis lectores no encuentro nada positivo que trasmitirles y que pueda ayudar a su bienestar porque lo negativo impera,voy a limitarme a contarles algunas conversaciones que he tenido con personas de talento y prácticas en sus vidas de diferentes nacionalidades pude conocer y que a través de sus experiencias aprendí más de ellos.

He oído con atención un largo grupo de amigos libaneses que con sus voces pausadas,buenos conversadores y con actitud de monjes acostumbran medir muy bien sus pasos para no dar puntada sin dedal y dando la impresión que sus negocios o sus quehaceres los conducen filosófica y asertivamente , me decía con el que más me comunicaba que si Ud. Es un hombre de negocios su primera regla debe ser no hacer nunca negociaciones con aquel que le cause sospecha o no le inspire confianza, ni con aquel que se la de de más vivo que usted. Jamás le compre al que compró y le costó su esfuerzo ,su juventud sacrificio y sudor ese es muy difícil de comprarle porque ese hacedor cuando vende su corazón le dice que está vendiendo parte de su vida y eso duele, cómprele al que heredó ese es fácil para vender porque desde su nacimiento lo tuvo todo y lo que heredó para el tiene poco valor y todo es ganancia y recordemos aquel dicho popular siempre vigente “lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta”.

Me decía con tristeza mi amigo que caso tan triste la de nuestra patria,Venezuela uno de los países mas ricos del mundo los que piensan que son sus dueños y lo gobiernan como pudieron ser tan insensatos que dilapidaron las más grandes riquezas no sé si por mala intención o por falta de conocimientos,desleales o mal aconsejados su actuación ha sido como el caballo de Atila nos han llevado a un muy alto porcentaje de venezolanos a la más fuerte de las miserias y se hace palabra cierta de mi amigo Libanés que Dios lo tenga en la gloria, fue un venezolano a mil por ciento que amo a este país.

Me decía otro amigo tiene que suceder un milagro de Dios porque este no es el camino,además de que quien nos hace daño está convencido que lo está haciendo muy bien y Ud. Sabe que los malucos su soberbia los lleva a creer que les va mal hasta cuando piensan que les va muy bien.Por Dios como lo dije antes que este mensaje es para todos con inclusión,no soy ni pienso ser un denunciante ni agorero porque siempre veo la vida en positivo, pero debe haber una forma de convivencia que nos anime y podamos disfrutar nuestra bella Venezuela en alianza pacífica donde tengamos la bendición de Dios y nos una el amor , la abundancia y prosperidad y no continuemos unidos en miseria niños y ancianos careciendo de todo, te lo rogamos Dios. Apostemos con Fe a una agricultura próspera y respetada, por una ganadería que cause admiración a un empresariado que se respete,logre éxito y sea un aliado a las soluciones al producir todos los sectores ,que se active y se les brinde prioridades como los mejores aliados,generan trabajo,pagan impuestos y ayudan a soportar la carga sin lamentos,que nuestro San José Gregorio nos haga un milagro más, que nos ilumine en cuanto que no perdamos la capacidad de alegrarnos con Fe y la esperanza que debe ser más poderosa que las torturas más fuertes , sin olvidar que fuerza no está en la capacidad física sino en la voluntad férrea y eso lo posee las personas que aman el campo y producen alimentos tanto ganaderos como agricultores y todos los hacedores de este país.

Ahora más que nunca el campo es la solución,unidos todos por La Paz,la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

