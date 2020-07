Presidente de Cabo Verde calificó caso de Alex Saab como “delicado” y pidió respetar estado de derecho #3Jul

Este viernes 30 de julio, el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, calificó el caso de Alex Saab como “delicado” y pidió respetar estado de derecho.

“No puede pedirme que comente un caso delicado, que se encuentra en la corte de Cabo Verde. Es un caso en el que hay un ciudadano, un hombre de negocios, a quien se le imputan cargos, justos o no, no tengo que decirlo, de hecho es penalmente grave, fue detenido en Cabo Verde, hay un pedido de extradición, en el que la defensa lucha por la liberación, como no comento ningún caso judicial específico, no puedo comentar sobre este”, expresó el mandatario durante una conferencia de prensa .

El mandatario pidió respeto por los derechos de defensa del detenido y por el estado de derecho democrático.

“Lo único que puedo decir es que, como Presidente de Cabo Verde, y siendo Cabo Verde una democracia, siempre he encontrado y sigo encontrando que, en cualquier circunstancia, sea cual sea el expediente, sea cual sea su complejidad, sus implicaciones, tenemos que funcionar como un estado de derecho democrático“, agregó.