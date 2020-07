VIDEO Comerciantes reportan disminución de ventas por reducción de horario laboral #3Jul

View this post on Instagram

Comerciantes de centros comerciales al este de Barquisimeto manifestaron a ElImpulso.com que las ventas han disminuido como consecuencia de la reducción del horario laboral bajo el esquema de flexibilización de la cuarentena 7×7. . "El horario hasta la una me parece que es muy limitado es lo único que yo veo. La gente está acostumbrada a ir a los centros comerciales luego de las 10:00 de la mañana y esto ha afectado las ventas en más de un 70%", expresó Alejandra Couri. . La misma opinión tiene Luzmila Querales, encargada de un local comercial. "En el horario anterior recibíamos más visitantes, ahora hay menos movimiento de clientes. En mi caso los ingresos han disminuido en más del 50%", puntualizó. . Los comerciantes consultados señalaron que esperan que las autoridades regionales puedan ampliar el horario laboral y de esta manera sus ingresos puedan mejorar. . Texto y video: Enrique Suárez