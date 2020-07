Coinciden expertos: Con elecciones fraudulentas, la libertad está en juego

Este 5 de julio se conmemora la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. La libertad, conseguida con sangre por nuestros héroes de la Patria, se encuentra hoy en riesgo a causa de la grave crisis política, económica e institucional que enfrenta el país.

Un proceso electoral, anunciado por un CNE impuesto por el régimen, se encuentra en pleno desarrollo.

Por supuesto, el grueso de los venezolanos está pensando más en los alimentos, medicinas y servicios colapsados que en votar en unas elecciones, cuyo árbitro está cuestionado no sólo por los partidos políticos, sino por la sociedad en general, ya que no garantiza imparcialidad, ni transparencia, ni respetabilidad.

“La libertad está en juego”. En estas observaciones coinciden, al ser entrevistados separadamente por Elimpulso.com, Elkin Arcila, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Lara; Wilfredo Páez, politólogo y profesor universitario; Raúl Colmenarez, abogado y exalcalde de Iribarren; y Nancy Rodríguez, abogada y exdiputada regional.

Pérdida de libertades

Desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro procede a designar una directiva del CNE e interviene a los partidos políticos, que tienen mayores condiciones de organizar a los electores, evidentemente, el procedimiento es:

Atropellado. El régimen, incluyendo el TSJ, viola la Constitución. Se viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Igualmente se viola la Ley de Partidos Políticos y Participación. Son eliminadas las tarjetas de Acción Democrática y Primero Justicia, lo cual evidencia que el proceso no es democrático. El régimen no está convocando a un proceso electoral convencional, confiable, transparente, universal y competitivo, sino a la validación de la escogencia de un cuerpo ya conformado por chavistas y aliados. Y lo más importante es que en este momento no hay un ambiente favorable para la participación. El régimen pretende realizar la misma farsa de mayo del 2018, cuando Nicolás Maduro utilizó a sus aliados, para usurpar la presidencia. De llevarse a cabo unas elecciones el 6 de diciembre, la abstención será mayor a ese año porque ahora el temor lo infunde la COVID-19, que ya se extendido por todo el país.

Votar no es elegir

En los momentos no hay condiciones para unas elecciones parlamentarias, dice Wilfredo Páez. La forma como pretende el régimen hacer este proceso es muy veloz porque el tiempo se le echado encima y constituye una afrenta más contra el derecho a escoger libremente a nuestros diputados.

Es por ello que ha violado la Constitución y todas las leyes que rigen un proceso como este. Se saltaron las disposiciones que existen para escoger a los rectores del CNE, este procede a modificar las normas legales y se rompen los lapsos que deben cumplirse en un proceso normal.

Si la situación social es grave, mucho más lo es la pandemia, para la cual el sistema sanitario no reúne las mínimas condiciones para enfrentarlo eficazmente. Despues de 105 días, la población está más vulnerable y no puede estar pensando en unas elecciones, que no le van a resolver los problemas que le afectan a diario, dijo.

Lo importante no es votar, sino elegir y aquí no existe la intención de hacerlo, sino de que el régimen necesita una Asamblea Nacional y pretende tenerla de la forma más absurda, arbitraria, ilegal e inconstitucional, sentenció.

No es de extrañar que ahora comiencen a ser entregados bonos de todo tipo por parte de Maduro, ya que, como se recordará, eso lo hizo en el 2018.

La gente espera sobrevivir

Creo que a la mayoría del pueblo nada le ha importado que Nicolás Maduro haya convocado unas elecciones para tener un cuerpo legislativo, escogido a dedo y votado por su partido y aliados, manifiesta Raúl Colmenares, abogado y exalcalde de Iribarren.

“Yo he sido bombero, voluntario de la Cruz Roja, juez y alcalde, lo que me ha llevado a tener contacto directo con la gente de todo el municipio Iribarren”, confiesa. Y lo que puedo afirmar es que la gente de la clase media para abajo, que es la mayoría, lo que espera es sobrevivir, porque está pensando en cómo conseguir los alimentos y aguantar las dificultades que le ocasionan la falta de agua, gas, electricidad y trabajo.

“No creo que tampoco le interese a la población los candidatos que saldrán, porque ahora la política se ha convertido en una actividad frívola, que se hace a través de Twitter porque esa es la moda que impuso Donald Trump. Ya no hay políticos como Miguel Romero Antoni, Dori Parra de Orellana y Guillermo Luna, que iban a todos los sitios. Y así también lo fue Domingo Perera Riera, un hombre intachable, honesto y de palabra. Difícil es conseguir personas de esa naturaleza hoy”.

Hay tela que cortar

El proceso electoral comenzó con la convocatoria, explica la doctora Nancy Rodríguez. Pero, es totalmente ilegal e inconstitucional.

Entre otros detalles hay que señalar los siguientes:

-Un proceso electoral tiene varios pasos que deben cumplirse estrictamente, para que sea normal. Éste no lo es.

-Dentro de su desarrollo es fundamental el Registro Electoral, para determinar el número y la identidad de los electores, así como hacer la depuración correspondiente para quienes ya no existen.

-Hay una etapa para la inscripción de los candidatos y éstos tendrán tiempo para hacer su campaña. Pero, ésta la está haciendo el régimen desde que convocó a las elecciones del 6 de diciembre.

-También tiene que haber una etapa para la inscripción de candidatos, la escogencia de los integrantes de las mesas y la presentación de testigos.

-Si hubiera candidatos que no sean del régimen y sus aliados tendrán dos semanas para hacer campaña. El ventajismo no sólo es de la publicidad oficial, sino también de la movilización con recursos del Estado.

-No sólo es ilegal e inconstitucional la designación de rectores por parte del TSJ, sino que el CNE no puede modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales, como lo ha hecho, porque esa es una competencia de la Asamblea Nacional. Ni siquiera el TSJ puede hacerlo.

-Es inconstitucional haber aumentado el número de diputados de 167 a 277.

-Las elecciones tienen que convocarse seis meses antes de la fecha de las votaciones; es decir, que tenían que haberlo hecho el 6 de junio.

-No se tomó en cuenta la pandemia, ya que como medida preventiva ha debido prolongarse el mandato de la actual Asamblea Nacional, tal como ocurrió cuando le fue prorrogado el período a los concejales sin que en ese entonces existiera ninguna enfermedad viral.

Finalmente, nuestros entrevistados insistieron en la urgencia de promover una transición democrática con una CNE confiable y que respalde a las mayorías.