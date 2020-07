AvanceIMP Este miércoles es el tercer día de cuarentena radical en el estado Lara #8Jul

View this post on Instagram

La distribución de gasolina fue regulada solo para sectores priorizados (distribución de alimentos, seguridad, telecomunicaciones y salud). . La distribución de combustible solo se está haciendo a personas con salvoconducto expedido por la Zona de Defensa Integral en el estado Lara. Jóvenes del plan Chamba Juvenil quienes se encargan de la organización de las colas indicaron que venderá gasolina hasta las 3 de la tarde. . Está estación de servicio en la avenida Venezuela con avenida Vargas comenzó a surtir combustible desde las 7 de la mañana. La gandola llegó el martes a las 5 de la tarde. . Se presume que está regulación en la distribución de gasolina se está llevando a cabo en todas las estaciones de servicio de la ciudad, pues en medio de la cuarentena radical solo está permitido la circulación de sectores priorizados hasta la 1 de la tarde. . Texto: Brian Vidal Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más información en www.elimpulso.com . . #AvanceIMP #Gasolina #CuarentenaRadical #Salvoconducto #SectoresPriorizados #Información #Noticias #News #Barquisimeto #Lara #8Jul