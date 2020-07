RETACITOS #12Jul

Como un baño de agua helada ha caído en las gobernaciones y municipios del país, la sentencia N° 078-2020 de La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante la cual suspendió por el lapso de noventa (90) días, la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad, por los alcaldes o gobernadores. De acuerdo con el criterio de la gente que más sabe de esta materia, como es el caso del abogado a quien todos en Lara la tienen un gran respecto y a quien identifican, entre quienes se dedican a esta profesión como el “Oráculo del Yogore”, esto quiere decir que dejan sin fundamento las obligaciones tributarias de los municipios, eliminando también, las recientemente creadas unidades tributarias especiales para tasas y demás sanciones creadas por cada municipio. Por supuesto que suponemos que el Porcino debe “andar de cama”, porque de un solo plumazo le están quitando de las manos los mecanismos e instrumentos a través de los cuales podía obtener los recursos para regalarse una vida de gran abolengo, que no se puede financiar con el salario de un concejal, a pesar de los bonos que sin ninguna justificación se reparten, mientras a los trabajadores municipales y de la alcaldías les dan el repele, lo que sobra; la remezón ha sido tan extrema que el personaje del tiro se puso a llamar a algunos conocidos abogados de la región, acusándolos de ser los responsables de que se haya producido esta decisión. Ahora bien, sería interesante averiguar quiénes son los gobernadores, alcaldes y concejales que saldrán a protestar ante la decisión del TSJ.

Con esta decisión, que al parecer forma parte de otras medidas que vienen en camino para el futuro, según las cuales la elección de los alcaldes y de los concejales ya no se realizará mediante las fórmulas tradicionales, sino que los procesos serán puestos en manos de los Consejos Comunales y las Comunas, de manera que este es un primer paso, a través del cual se impide que los alcaldes y los gobernadores, siguen imponiendo tasas impositivas y elevadas tarifas, sin ningún soporte técnico y en este sentido la sentencia del TSJ así lo expresa, cuando se ordena al ciudadano Tareck El Aissami, vicepresidente Sectorial del Área Económica y ministro del Poder Popular de Industrias y Producción para que, junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe de gobierno del Distrito Capital, conformen una mesa técnica a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales ejercerán su potestad tributaria, en particular, para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícuotas de los tributos. La sentencia precisa que cuando las distintas personas político-territoriales ejercen sus competencias en materia tributaria, debe ser conforme con los principios y valores que informan al sistema tributario en general, señalados en el artículo 316 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar que las entidades político-territoriales no excedan los límites constitucionalmente establecidos. Insistimos, estamos atentos a ver quiénes en Lara, son los primeros que van a salir a protestar.

Por supuesto la mayoría de los especialistas y conocedores del tema aseguran que el fallo del TSJ, en esta materia, es totalmente inconstitucional, incluso la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) emitió un comunicado en el cual fijó posición y advirtió que la decisión “anula inconstitucionalmente el ejercicio del Poder Tributario del que gozan los estados y municipios”, asimismo expresa que el TSJ carece de competencia para dictar normas legales en esta materia y en cualquier otra en virtud del principio de Separación de Poderes de conformidad con el artículo 136 de la Constitución. Incluso varios municipios ya han solicitado que el TSJ les aclaren los alcances de esta disposición. En todo caso, como en este país ya no sorprende que ocurra cualquier cosa, se comentan que supuestamente la Asociación de Empleados municipales chavistas, se estarían organizando con la finalidad de convocar a una paralización de actividades, ante la suspensión del pago de impuestos por tres meses, ya que esta decisión golpea en forma por demás severa y contundente las actividades que realizan gestionando permisos, documentos y una que otra menundencia que ahora quedarían truncadas, ante la medida malintencionada de los camaradas del TSJ, que están actuando como si hubieran saltado la talanquera para la oposición, ya que la mayoría de las alcaldías y gobernaciones están en manos de gente revolucionaria, que hoy no entienden como sus propios compañeros les dan este palo cochinero.

*****

Las amenazas del ministro de la Defensa, en contra de los representantes de la unidad democrática, no dejan ninguna duda del talante totalitario que existe en las altas jerarquías castrenses, seguidoras y comprometidas con un proceso revolucionario que ha destruido al país durante los 21 años de gestión, que pretende mantenerse enquistado en el poder mediante unas elecciones poco transparentes, que desde el mismo momento de la elección del Poder Electoral arrancaron con el pie equivocado. Muchos venezolanos están preguntándose, después de conocer la posición pública, por cierto nada sorpresiva porque también se sabe que al parecer el personaje está muy comprometido, ¿cómo participar en el proceso cuando el principal representante del Plan República, garante de que las elecciones se lleven adelante sin tropiezos y asegurar que se respeten los resultados, piensa de esta manera? y ya comentaba Rocío San Miguel: “Mientras siga la FANB al servicio de una parcialidad política, no hay garantías que los venezolanos decidamos con nuestro voto”. Sin embargo, hay quienes estiman que esta declaraciones forman parte de una estrategia maquiavélica del régimen, para continuar creando una matriz de opinión de desaliento y frustración entre la población, porque en la medida en que la abstención sea más elevada, más posibilidades tiene el régimen de quedarse con todos los diputados de la AN y la oposición perdería el único instrumento legítimo que le queda y que es lo que le ha permitido lograr el apoyo de más de 50 países y la aplicación de sanciones y medidas en contra del régimen. Por eso es conveniente revisar el tema con cordura y sin apasionamientos, para luego adoptar las decisiones que más convengan para lograr la liberación de Venezuela.

*****

Comentan que causó mucha molestia entre el gobierno regional y municipal, los comentarios sobre el abuso de las cadenas regionales en las emisoras de radio independientes, las cuales se realizan a diario, tengan algo que decir o no, pero utilizan el espació en forma gratuita, sin reconocer las calamidades que en estos momentos tienen los dueños, tanto de las emisoras como de las televisoras de la zona quienes en estos momentos registran severos problemas de flujo de caja, porque la publicidad se ha reducido a su mínima expresión y el gobierno que es el que tiene los recursos se chuquea los espacios y ni siquiera pagan para ayudar a sufragar los costos operativos, de allí que el futuro para estas empresas es ir, de manera progresiva, bajando sus santamarías o reduciendo sus espacios y sus nóminas, hasta que desaparezcan como ha ocurrido con la mayoría de los medios impresos en toda Venezuela, que es uno de los méritos que tiene el régimen a través del brazo ejecutor de la Corporación Maneiro y de Conatel. Lo más grave de toda esta situación es que los funcionarios del gobierno regional y de Alcaldía, sobre todo en este último caso, se pasan de la raya. Se pudo conocer que en una demostración del colmo del abuso y de la prepotencia, al parecer desde el despacho del achocolatado, enviaron una comunicación a las emisoras de la región, y les advirtieron, palabras más, palabras menos, que en vista de que funcionario no podía continuar haciendo las cadenas en horas de la tarde, ordenaba que las transfirieran para el horario de 1:00 pm a 2:00 pm, es decir que las emisoras tienen que modificar sus programaciones para complacer los caprichos del miembro del clan Reyes, La verdad que no hay derecho a tanto abuso.

*****

En Urdaneta siguen las cosas de mal en peor, al parecer el burgomaestre quien siempre se ha caracterizado por ser un gran ladino, dizque desacató medidas sanitarias ordenadas por autoridades nacionales y regionales, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos de Siquisique. Denuncian que un caso detectado está semana en este poblado, supuestamente se trata de un familiar, quien habría regresado de Perú saltándose el control sanitario, tanto del Táchira como de Lara y aseguran que fue trasladado en un vehículo oficial. Este ciudadano se da por descontado que tuvo contacto con su tío y otros familiares que presuntamente le hicieron una recepción de bienvenida. Está actuación por parte del funcionario poco ajustada a la gravedad que amerita el caso, una vez que se investigue y se establezcan las responsabilidades, debe ser sancionada, así como se han establecido sancione penales para los ciudadanos que incumplan las medidas sanitarias. Igualmente, considera los vecinos que Carmelina debe tomar acciones correctivas en relación a este caso que se presenta en condiciones similares al primer caso de COVID-19 detectado en este Municipio, dónde ciudadano no cumplió con cuarentena obligatoria preventiva exponiendo las condiciones críticas preexistentes de salud de los habitantes de Urdaneta. No olviden que estas denuncias se formulan para que se apliquen los correctivos correspondientes.

*****

Una vez que se dio la fecha para las elecciones parlamentarias, ya comenzó la confección de las comparsas que participarán en este carnaval, se van conociendo los nombres para la terna del Psuv a la AN. Por un lado están los candidatos del clan de los Reyes y por el otro los de Carmelina. Entre las candidatas de la gober se incluye a GG, actualmente jefecita de Fundaescolar, de quien dicen que es una de las “toñecas” de la mandataria regional; otro al parecer es el recién ascendido a Cnel. Migallo, uno de los funcionarios “estrella” del equipo, de fidelidad garantizada y quien disfruta de mucho aprecio entre los usuarios de Transguiso, según dice su jefa inmediata; NoPal también está anotado, es diputado de la ilegítima y protector de Urdaneta debido a los desencuentros de Carmelina con el burgomaestre, goza de toda la confianza de la jefa mayor y, por supuesto, no podía faltar YenPe, voz oficial de una emisora de radio regional, ha sido candidata al menos en otras dos oportunidades, debutando en el 2015 con muchas ideas dispersas y sin mucho contenido, estimando que en el tiempo transcurrido pudiera haber mejorado su propuesta. A última hora amigos radiodifusores envían un audio hasta nuestra mesa de redacción, donde el mismo “Goyito” dice sentirse muy orgullo por haber sido postulado su nombre para ser candidato a la Asamblea Nacional por una de las organizaciones de la “mesita de noche”, lo que no se sabe es que le ofrecieron para convencerlo, porque al parecer dicen que el maletín venenoso y que fue recargado full potencia. Estaremos atentos a ver quienes más se van incorporando para participar en esta “rebatiña”.

*****

Por cierto que mientras algunos personajes se sienten contentos y satisfechos porque han recibido ofertas de la “Misión Alacrán”, por los predios del Colegio de Médicos del Estado Lara, parece que han llegado con “atractivas” ofertas para captar a algunos galenos e incorporarlos a estas organizaciones políticas engañosas que hoy denominan como cascarones vacíos, porque tienen los colores y las siglas de los partidos, pero no tienen a la gente y esto es lo que a fin de cuentas es lo que vale, andan vueltos locos y desesperados ofreciendo villas y castillas, a cualquiera que se quiera embarcar en esta nueva aventura. La posición firme y trasparente que ha mantenido al frente de este gremio en la entidad, el doctor René Rivas, a quien solo conozco a través de sus declaraciones y expresiones en las redes sociales, merece nuestro reconocimiento, no le hemos observado los guabineos a los que nos tienen acostumbrados los políticos, siempre ha sido frontal y directo en sus reclamaciones. Por supuesto una persona con estas características, además con una posición crítica y no coincidente con el proceso, se convierte en una piedrita en el zapato para aquellos pseudo dirigentes ambiciosos, convencidos que no pueden escalar posiciones por méritos propios, sino que solo pueden lograrlo creando cizaña y utilizando a los demás como peldaños para ascender, lo que los convierte en poco leales, arteros, son aquellos que te dan un abrazo y cuando das la espalda, te puñalean. Nuestra solidaridad Dr. Rivas, estamos contigo y ya sabemos quiénes son los picados de alacrán, así que es bueno que ellos sepan que sabemos, que sus conciencias tenían un precio.

*****

Un conocido abogado de la región introducirá una acción legal ante el Juez Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por la abstención en que incurrió la Alcaldía de Iribarren en el caso de un gran lote de tierras que pretendieron expropiar, creyendo que estaba realengo, pero se encontraron con que tenía dueño. El propietario plantea en la demanda, que consecuencia se declare el decaimiento de la zonificación y asignación de uso compatible, además se dicte un Amparo Constitucional como medida cautelar, en relación al terreno de su propiedad. “Es de señalar que la vía expropiatoria que pretendió seguir la municipalidad, podemos calificarla como nonata, por tanto inexistente, ya que la misma la recurrí en nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad del acto administrativo que lo generó, siendo entonces que procedió la citada alcaldía a dictar dos decretos, con la pretensión frustrada de subsanar errores de procedimiento, con lo cual se ahondó simplemente en el estado de incertidumbre e indefensión sobre mis derechos, si se estima que la tantas veces mencionada Alcaldía del mencionado Municipio Iribarren de este Estado Lara, en el ejercicio de la auto tutela administrativa, revocó el procedimiento expropiatorio que había iniciado usurpando funciones en también abierta violación del artículo 138 constitucional, una vez que al haberme opuesto al mismo se le resaltaron los citados vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad que determinaron tal revocatoria”, dice el libelo, ahí les dejo esa papa caliente.

*****

En las últimas semanas hemos recibido en nuestra mesa de redacción, un gran número de quejas de personas que han tenido problemas con sus vehículos luego que llenaron sus tanques con la gasolina proveniente de Irán, toda vez que pareciera que los aditivos que se utilizan para su elaboración, no llegan a los 91 o 95 octanos de la gasolina venezolana, de manera que se han registrado problemas de pistoneo, sobre todo en las subidas o cuando se le “exige” más velocidad al vehículo; también denuncian demoras en el encendido y en algunos casos extremos que los vehículos no encienden, obligando a sus propietarios a mantenerlos parados en los estacionamientos. Algunos mecánicos han sugerido la conveniencia de que se le eche al tanque algún aditivo para aumentar el octanaje, pero esto aun cuando pudiera ser una alternativa, no está al alcance de todo el mundo, ya que la lata más pequeña tiene un costo de 5 dólares, que al tipo de cambio del viernes 10 de julio, de 224.000 Bs/$ representa 1.120.000 bolívares. Por supuesto, quienes se encuentran más molestos, son aquellos que pagaron la gasolina a 0,50 $/lt y ahora se encuentran pagando esta penitencia, cuya solución no pareciera estar a la vuelta de la esquina.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que a los hombres de azul que están privados de libertad, por algún incumplimiento de sus labores, si tienen la disponibilidad y los recursos para bajarse la mula en dólares, les facilitan las salidas, pueden pernoctar en la calle, los llevan a pasear al CC Metropoli, los llevan hasta que sus familiares, y otras facilidades, dependiendo de los montos que estén dispuestos a pagar. Asimismo se comenta en los pasillos, que es tal el desorden interno que presuntamente se ha registrado extravió de armamento y nadie se entera, sino cuando detienen a algún delincuente, se tropiezan que porta el arma que desapareció del comando; asimismo, comentan que en la llamada “Sala de faltas” y que montan unos bonches espectaculares, incluso se dice que las cervezas que decomisan en los operativos, dizque se consumen en estos saraos, cuando estas “son evidencias” de los procedimientos realizados y que deben formar parte de los respectivos expedientes, señalan que durante la fiesta realizada con motivo del Día del Padre, era usual ver a los funcionarios tomándose sus “friiitas” portando sus armas, además y que bailaban como locos, lo cual no es el mejor ejemplo que pueden darle a la población los funcionarios que tienen la responsabilidad de velar por nuestra seguridad. Bueno, la culpa no la tiene el loco, sino quien le da el garrote.

*****

Por lo que hemos visto en las redes sociales, definitivamente el presidente del Colegio de Abogados del estado Lara, que se supone que es una persona ilustrada, conocedora de las leyes, las normas y procedimientos, al parecer cuando que se puso a redactar el “comunicado” que se ha convertido para él en un verdadero dolor de cabeza, que incluso podría significar el fin de su carrera profesional, o no estaba en sus cabales o le entró un momento de locura. No es posible que desconozca que está al frente de un cuerpo colegiado, que cualquier pronunciamiento público que comprometa la imagen de la institución, debe ser objeto de una Asamblea Extraordinaria y consultado ampliamente con los asesores de la directiva. Pero al parecer el personaje tiene su corazoncito revolucionario “in pectore” y hasta ahora lo había sabido disimular muy bien, pero en el momento en que plantea que el gremio debe apoyar el proceso electoral de diciembre, se dejó ver las medias y a nadie debe sorprender si de pronto aparece por allí encabezando alguna lista como diputado, recuerden que los “alacranes” andan vueltos locos cazando incautos a fuerza de real; mientras tanto, siga preparando las costillas porque le van a seguir dando palos, tanto de manera privada, como por las redes sociales y la raya que en estos momentos tiene encima, no va a ser fácil que se la pueda quitar, de manera que le recomendamos que se compre su frasco de “árnica” y no se ponga a aclarar porque encarata más el asunto.

*****

Los buenos amigos del CMI aseguran que sería bueno sincerar la nomina, luego que hace un par de semanas entregaran un beneficio de proteínas a los trabajadores por parte del achocolatado, pero según la información dada por el usurpador de prensa en las redes sociales, señalaba que habían sido beneficiados más de 600 trabajadores y los datos que otros manejan, es que la nomina del CMI no supera los 350; y afirman que sí asistieron 150 trabajadores a retirar el combo fue mucho, quienes por cierto bajo un sol inclemente y pasadas las 6 horas de espera recibieron su comida. La pregunta de las 60 mil lochas es; ¿a donde fueron a parar los combos restantes? Unos dicen que para algunas maleteras de los Cherys pero que dizque la mayor reserva estaba en las neveras de presidencia y en el área de cocina de este despacho, por eso ahora le dicen la “barbaraza”. Por cierto, en varios de los organismos que hemos estado mencionando en esta sección, tienen al personal de seguridad investigando como se filtran las informaciones a esta sección, lamentablemente, en la mayoría de las veces andan tirando flechas.

Juan Bautista Salas