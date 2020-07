Murieron 16 trasplantados renales por ausencia de medicamento en lo que va de año

View this post on Instagram

Hoy 11jul20 fallece Yulimar Escalona 43 años del Estado Barinas , Trasplantada de riñón quien producto de no contar con el inmunosupresor Tacrolimus ( que debe entregar el @ivssoficial ) ,cayó en rechazo del órgano y complicaciones derivadas del mismo Yulimar perdió la batalla en el Hospital Militar de Caracas ¿Cuantas personas más deben morir para que se entienda estamos en emergencia ?