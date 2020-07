AvanceIMP Colas por gasolina en Barquisimeto se evidenció en el primer día de flexibilización parcial #27Jul

View this post on Instagram

#AvanceIMP Este lunes 27 de julio comenzó la flexibilización parcial como parte del plan 7+7 aplicado por el régimen de Nicolás Maduro para combatir la pandemia del coronavirus en el estado Lara. En Barquisimeto, los ciudadanos acataron la flexibilización, pero muchos de ellos comenzaron el día haciendo colas en las distintas estaciones de servicios de la ciudad para abastecer sus vehículos de gasolina. En el este de la ciudad, se pudo observar la kilométrica fila de vehículos que va desde la avenida Lara, pasando por toda la avenida 20, hasta llegar a la calle 13. También se observó personas movilizándose por la principal arteria vial con sus tapabocas y los sectores económicos que pertenecen a esta fase se encontraban abiertos. Reporte: José Escalona Lea más detalles en www.elimpulso.com