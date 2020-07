View this post on Instagram

#AvanceIMP Comercios de la avenida 20 reabrieron sus puertas ante flexibilización de cuarentena #27Jul Los establecimientos comerciales de la avenida 20, en el centro de Barquisimeto, aprovecharon la nueva jornada de flexibilización de cuarentena para reabrir sus puertas y ofrecer sus productos y mercancía a ciudadanos que acudieron esta mañana a la zona. Zapatería, ventas de ropa, enseres y electrodomésticos se integraron a las jornadas de trabajo, en el marco de la permisología establecida por autoridades de la región tras concluir la semana de "radicalización" decretada ante los casos crecientes de COVID-19 en el país. En la avenida 20 se observó tambien un fluido tráfico de vehículos y una importante presencia de personas en las entidades bancarias de la zona. Texto y reporte: Yorvi García Lea más noticias en www.elimpulso.com #Barquisimeto #Lara #Cuarentena #flexibilización #Covid19 #Avenida20 #Comercios #News #información #ElImpulso #27Jul