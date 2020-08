La mayoría de abuelos que fue hoy a la botica de la Gobernación de Lara, no consiguió su medicina #3Ago

Un grupo de personas de la tercera edad estuvo por al menos cinco horas esperando que los atendieran en la botica que está dentro del edificio de la Gobernación de Lara, en la calle 23 con carrera 19 de Barquisimeto, sin embargo su espera e incomodidad durante ese tiempo, fue infructuosa, pues cerca del mediodía les informaron a la mayoría que no tenían su medicina.

La denuncia la hizo a Elimpulso.com y bajo el anonimato, una de las señoras que salió de su casa este 3 de agosto a las 3:00 a.m. para poder conseguir su medicina antihipertensiva, la cual no puede adquirir por sus propios medios, dada la poca cantidad de dinero que persibe por su pensión.

Desde el amanecer había personas haciendo la referida cola, pero fue hasta las 9:00 a.m. que les dieron entrada al edificio. “Vine a retirar medicinas en la Botica de la Gobernación, vivo cerca del hospital, ya he venido varias veces. Eran las 12 del día y todavía no habíamos retirado medicinas, el personal no había llegado a la farmacia. Hoy ando desde las 3:00 a.m. haciendo el intento y nada que ver con las medicinas”, dijo la señora quien presume que la persona encargada no encontró transporte para llegar a su sitio de trabajo.

Por su parte Reina de Sánchez, consideró una falta de respeto que los traten de esa forma en la Gobernación de Lara y los hagan esperan tanto tiempo sin informarles sobre la existencia o no de las medicinas, a fin de que ellos no pierdan toda la mañana en el lugar, sobre todo durante esta semana que es de radicalización de la cuarentena y se permite la circulación hasta las 2:00 p.m.

“Tenemos hambre, porque uno se viene muy temprano. Aquí la gente se esta es durmiendo mientras espera, lo que pedimos es que nos atiendan con celeridad y tengan consideración”, dijo la señora, quien también se fue con las manos vacías, pues la medicina que buscaba, no estaba disponible en la botica.