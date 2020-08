Economista José Toro Hardy: CEV expresa una posición ambigua #12Ago

José Toro Hardi, economista, profesor universitario y ex director de Petróleos de Venezuela, explicó a Elimpulso.com, que en el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana hay una combinación de críticas fuertes a lo que está ocurriendo, pero al final del documento está defendiendo el voto en un proceso, cuyas autoridades le quitan valor al sufragio.

“Siempre he compartido los criterios expuestos por la Conferencia Episcopal Venezolana, pero ésta vez no, porque aunque no está llamando a votar, señala que los venezolanos no debemos renunciar a ese derecho”, expresó.



Hardi afirmó que “la posición de la Iglesia en ese comunicado es muy ambigua. No es que los venezolanos estemos renunciando al derecho que tenemos de elegir. Todos estamos dispuestos a votar, en la medida en que nuestro voto cuente, no en la medida que sea utilizado por este régimen a a sus propios efectos”.



“Los argumentos que da la CEV, al analizar lo que pasa en Venezuela son muy certeros y expuestos minuciosamente. Reflejan lo que la mayoría de la población piensa y siente”, acotó.



Por último, puntualizó que el comunicado “plantea que no se debe ir a la abstención sin tomar otras acciones y observa que la conducta abstencionistas desmoviliza a la gente.

Pero, no comparto el criterio de la Iglesia porque votar es indispensable siempre que el voto valga. Pero, estas autoridades le quitan valor al sufragio”.