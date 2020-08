Carmen Meléndez: Se confiscarán las concesiones a las estaciones de servicio que no paguen a PDVSA #17Ago

Este lunes, Carmen Meléndez reiteró que no será permitido la permanencia de usuarios en colas para surtir gasolina mientras no haya combustible en ellas. La funcionaria reprochó que hayan dueños de bombas que no hayan pagado a PDVSA la gasolina que han vendido.

“Ya la gasolina no es gratuita, ustedes compran y tienen que pagar. Si usted no paga a PDVSA, no le va a llegar gasolina”, dijo Carmen Meléndez a los concesionarios de las estaciones de servicio en Lara.

Dijo que las largas colas durante muchos días eran responsabilidad de los dueños de estaciones de servicios que no han pagado la gasolina que PDVSA les ha distribuído.

Señaló que actualmente en la región algunas Estaciones no cumplen con el sistema de Biopago, acción que ha conllevado al incumplimiento de lo previamente establecido.

Aseguró que al menos 21 bombas tienen más de mes y medio sin pagar la gasolina a PDVSA.

La funcionaria dijo que las concesiones de estaciones de servicios serán confiscadas.