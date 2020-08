Fedecámaras: Falta de materia prima y escasez de gasolina golpean negocios en Lara #25Ago

Tras cumplirse 6 meses de la pandemia del coronavirus en Venezuela, Fedecámaras Lara asegura que las empresas actualmente laboran solo el 20% de su capacidad instalada.

Durante un recorrido por el centro de Barquisimeto, el equipo periodístico de Elimpulso.com observó que muchos establecimientos se mantienen cerrados, a pesar que en el mes de agosto Lara ha sido incluida en dos oportunidades dentro de la flexibilización ampliada, medida que permite la activación de los distintos sectores económicos que hacen vida en el país.

Ante esta situación, el ingeniero Giorgio Reni, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras)- Lara, aseguró para esta casa editorial que algunos negocios no están abiertos al público debido a la falta de materia prima para operar, las fallas en los servicios públicos y la escasez de combustible.

“Hay algunos negocios que no estan facturando y no tienen la materia prima para poder operar. Además, a esto se le suma las fallas en el agua potable, los cortes eléctricos y la escasez de combustible”, manifestó.

“modo sobrevivencia”

Por otra parte, Reni puntualizó que para el mes de julio las empresas funcionaban, en promedio, al 30% de sus capacidades, pero señaló que al cumplirse 6 meses de la pandemia de la COVID-19, actualmente laboran solo el 20% de su capacidad instalada.

También destacó que la gran mayoría de los empresarios se encuentran en “modo sobrevivencia”, al no tener como pagar salarios ni alquiler de los establecimientos.

“Estamos muy preocupados porque la mayoría de las empresas estamos modo sobrevivencia al no tener como pagar salarios ni alquileres de los establecimientos. Probablemente los dueños de los negocios no les queda nada de ganancia y si tienen algún ingreso, deben guardarlo por alguna contingencia. Una empresa sin inversión continua, no produce“, sentenció.