COLUMNA El rincón de los miércoles #26Ago

Estamos a un mes de un aniversario más de la fundación de Barquisimeto, llamada también la Nueva Segovia por el capitán Juan de Villegas. Hasta hace unos 20 años, la capital crepuscular era una villa tranquila, con gente muy trabajadora y encantada de poder vivir sin mayores preocupaciones, al menos no como las de ahora, cuando todo parece coincidir en un proceso de destrucción masiva de aquella pequeña aldea. La ciudad de hoy presenta un aspecto lamentable urbananísticamente hablando, especialmente en el oeste y en el casco central donde se concentra el mayor número de pobladores. No quiere decir esto que el sector del este haya escapado del desorden. Se ha cambiado, por ejemplo, la zonificación de la urbanización Nueva Segovia para convertirla en comercial sin que exista una decisión municipal en ese sentido.

II

En varias oportunidades nos hemos referido a la calle el comercio, también llamada la 20 emblemática arteria vial donde se concentró desde hace muchos años la actividad del comercio local. La mayoría de esos comercios fueron desapareciendo progresivamente para dar paso a la construcción de tenderetes más propios de antiguos mercados persas, además de una invasión de vendedores ambulantes que intentan ganarse la vida. En ese desorden urbanístico se van creando otros de menor cuantía, pero en su contexto resultan igualmente un atentado al buen gusto, ante una municipalidad indiferente, huérfana de buenas ideas y poco amistosa con la ciudad. Un gobernador de cuyo nombre no quiero acordarme decidió un día cualquiera, sin consultar a nadie destruir la avenida 20 bajo el pretexto de crear un boulevard donde circularía un tranvía como transporte público, sin enterarse el mandatario que, a principios del siglo XX, ese sistema había sido eliminado por su poca capacidad para llevar pasajeros. Como era presumible no fue posible concluir el proyecto, pero si el resultado de una aventura caprichosa y sin sentido. La 20,entonces se transformó en lo que es ahora, un sector sin ningún orden urbano, tomado por el comercio informal y construcciones de tenderetes propios más bien de un mercado persa. De ese gobernador no se supo más nada, nunca volvió por la20 ,supongo que no quiere ver las terribles consecuencias de su gestión, y su responsabilidad por el deterioro de una parte importante de la llamada ciudad crepuscular.

III

Tal como lo sospechamos, el Bayern Munich se quedó con la copa de la Champions al derrotar en un gran partido al París Saint Germain por la mínima diferencia. Los tanques alemanes desafiaron a los entendidos que daban como favorito a unos franceses apoyados por grandes figuras como Neymar Jr, quien fue prácticamente anulado por un medio campo muy efectivo que supo cómo destruir cualquier avance liderado por el brasileño. El PSG lo intentó, pero fue el Bayer el que finalmente encontró un sendero para llegar al arco muy bien defendido, eso sí, por Keylor Navas. 115 millones de euros ha sido, entre otros premios, la recompensa para el Bayern, además del reconocimiento del mundo futbolístico en esta larga jornada…MESSI: EL culebrón protagonizado en parte por Leonel Messi, uno de los grandes futbolista de la época, incendia las redes sociales. Muchos apuestan a que se marcha del Barcelona, otros a que, finalmente, se queda porque no es fácil desprenderse de un salario que ronda los 100 millones de euros, a pesar, claro, que el argentino tiene en su cuenta mucho más que eso para definir su futuro en el fútbol. Algunos cronistas aseguran que Messi está en desacuerdo con el nuevo entrenador del Barcelona por la decisión de este en despedir a Luis Suárez, su escudero de varias temporadas. El París Saint Germain ya ha dicho estar encantado de recibir al célebre goleador, pero…litas…

IV

EL TIEMPO, viajero inexorable nos recuerda en cada estación de su recorrido que nada ni nadie es eterno a pesar de vivir una existencia sin muchas privaciones, Eso lo debe estar pensando James Bond, o mejor dicho Sean Connery, el actor galés que encarga al famoso espía inglés. Esta semana apagará nada menos que 90 velitas, que se dice pronto. En tanto, otro famoso, Julio Iglesias, que anda corriendo por los pasillos del séptimo piso, 77 para ser más exactos, sufre las inclemencias del padre tiempo, según la prensa del corazón. Sufre de problemas de movilidad, dicen. Mientras, otro septuagenario, también de 77 ve muy difícil su reconciliación con sus dos hijas si ellas no toman la iniciativa, que pasa con disculparse con Carolina, su actual. esposa. Estamos hablando de José Luis Rodríguez, el Puma. Falta saber la opinión de Lila Morillo, quien llega muy bien de salud a los 80 años y cotando. Salud Lila

PD: Ultima Hora: Se marcha Messi del Barcelona.

Luis Rodríguez Moreno