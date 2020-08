Universitarios cuestionan vejaciones y torturas contra el ex dirigente estudiantil Juan Requesens #26Ago

Distintos sectores de la vida universitaria venezolana, emitieron una carta pública dirigida a Jorge Rodríguez y a Tareck El Aisami, altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, cuestionando las vejaciones y torturas a las que ha estado sometido el ex líder estudiantil y diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens.

Cuestionan que ambos funcionarios, quienes en el pasado formaron parte de la dirigencia del movimiento estudiantil, se mantengan al margen y sumergidos en un silencio macabro y cómplice ante esta barbarie que se comete contra Requesens y los centenares de presos políticos del régimen, sometidos a torturas y encarcelamientos inhumanos.

A continuación, el texto de la Carta Pública:

Hoy en Venezuela es más que evidente la sistemática violación a los Derechos Humanos y la crueldad con la cual se evidencian estas violaciones por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, quien, amparado en una estructura político, judicial y militar que protege y sustenta al gobierno más ineficiente de la historia de América, por saberse cómplices y responsables de estos delitos, someten a la población a una brutal represión por parte de los aparatos de seguridad del estado. La prisión, la persecución, el secuestro, la tortura y la muerte es el resultado de estas prácticas indignas. Un ejemplo de esto es el caso del Líder Estudiantil Juan Requesens, Joven Diputado y Ex Presidente de la FCU de la UCV, a quien, después de ser secuestrado, se le somete a un juicio arbitrario donde se le desconoce, brutalmente, el derecho al debido proceso consagrado a toda persona que debe presumirse inocente y juzgado en libertad. Pero esto es, tan solo, una práctica jurídica-formal violatoria de todo derecho; lo más grave es la tortura física a la que está sometido el, así como todos los presos políticos del régimen, con la aplicación de métodos de tortura impensables en un mundo civilizado.

Quienes suscribimos esta carta pública , todos sin excepción Universitarios y en su mayoría Ex Presidentes de las Federaciones de Centros Universitarios, Ex Rectores, Rectores y Autoridades Universitarias en ejercicio en todo el país, desde 1958 a nuestros días, no salimos del asombro y la indignación de ver cómo tu Jorge Rodríguez y tu Tarek el Alsami, quienes en el pasado formaron parte de la dirigencia del movimiento estudiantil, se mantengan al margen y sumergidos en un silencio macabro y cómplice ante esta barbarie que se comete contra Juan Requesens y los centenares de presos políticos del régimen, sometidos a torturas y encarcelamientos inhumanos, tal como ha sido ampliamente documentado, en los varios informes presentados, por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Dra. Michel Bachelet.

Cuesta entender que dirigentes estudiantiles, que en su época abrazaron un sueño y lucharon por él, hoy sean cómplices de estas prácticas inhumanas. No hay excusa. Jorge, cuando tu padre fue vilmente asesinado, muchos de los que hoy suscribimos esta carta, salimos a la calle a denunciar y a protestar. Arriesgamos nuestras vidas luchando y denunciando el atroz crimen. Lo que nos da la autoridad moral y política para afirmar que, si tu padre estuviese vivo, nunca estaría al lado de los verdugos y de los que han destruido al país y, quizás, estaría al frente pidiendo justicia y libertad,

No hay argumentos que expliquen el asesinato de Fernando Albán, ni del Capitán Arévalo, quien llegó torturado agonizante al tribunal militar, ni de tantos otros diputados, jóvenes y adolescentes, mujeres y hombres, cuyo único delito es salir la calle a reclamar derechos, calidad de vida, democracia y libertad.

Todavía están a tiempo de detener esta masacre, todavía pueden parar el sufrimiento de tanta gente que sobrevive en las mazmorras del régimen, hay tiempo para acabar esta ignominia.

¡REACCIONEN! Un joven, JUAN REQUESENS, ¡solo por haber gritado QUE NO SE RENDIRÁ!, no puede ser torturado de esa manera. Cuantas veces tu Jorge y tu Tarek no gritaron lo mismo? ¿Cuántas veces no desafiaron al gobierno? Ustedes hicieron lo que tenían que hacer y no por ello los sometieron a cárceles y a tortura. Juan Requesens también hizo lo que tenía que hacer y nos recordó lo que todos debemos hacer: ¡SEGUIR GRITANDO QUE NO NOS RENDIREMOS NUNCA!

El documento esta suscrito por integrantes de Universitarios por Venezuela, Ex Rectores, Rectores, ex-Presidentes de la FCU de la UCV, ex Presidentes de la FCU de la ULA; ex -Presidentes de la FCU de LUZ; ex Presidentes de la FCU de la UC; ex Presidentes de la FCU de la UCLA; Presidentes de las FCU de la UCV,ULA, LUZ, UC.