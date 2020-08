Pacientes crónicos de Lara protestaron frente a la Gobernación ante falta de tratamientos #27Ago

“Olvidados” se sienten los pacientes crónicos en Lara ante la falta de tratamientos. Por esta razón se concentraron este jueves 27 de agosto a las afueras de la Gobernación para exigir respuestas a las autoridades correspondientes.

“La convocatoria la hicimos por la falta de tratamiento, el Estado se ha avocado única y exclusivamente a lo que tiene que ver con la COVID-19, las patologías están olvidadas por completo. Los trasplantados tienen casi un año que no reciben inmunosupresores, los insulinodependientes tampoco estamos recibiendo tratamiento, los pacientes oncológicos tienen mucho más tiempo olvidados, pacientes de Parkinson también está en las mismas condiciones”, declaró a Elimpulso.com Luisabeth Pernalete, quien padece de diabetes tipo I.

Asegura que han intentado por distintas vías comunicarse con las autoridades de salud de Lara para plantear sus exigencias, pero hasta la fecha no han sido atendidos.

“Hemos intentado comunicarnos con el doctor Javier Cabrera pero no nos dan respuestas, ese es el descontento. Queremos que nos den respuestas. El COVID-19 va a pasar pero nuestras condiciones de salud y de vida van a permanecer, si no nos colocamos el tratamiento podemos morir”, puntualizó.

En ese sentido, agrega que al no recibir tratamiento para controlar su nivel de azúcar en la sangre se ha visto en la necesidad de comprar medicinas, las cuales tienen precios elevados.

“Yo me coloco dos tipos de insulina y debo comprarlas. Un lápiz Lantus que dura 10 días me cuesta entre 20 y 25 dólares y un lápiz de insulina ultra rápida me puede durar hasta 20 días y me cuesta entre 16 y 20 dólares”, afirmó.

Por su parte, Yanirys Evies paciente renal en hemodiálisis, diabética tipo I e hipertensa, expresó al equipo periodístico que la falta de gasolina les dificulta cumplir sus tratamientos en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“También estamos protestando por el tema de gasolina, si bien es cierto que a pacientes nos dan 30 litros por mes eso no nos alcanza, además de ir a unidades de diálisis debemos ir a consultas médicas, realizarse exámenes, y cumplir nuestras terapias”, sentenció.