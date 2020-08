OPINIÓN Con voz propia: Votar o no votar he ahí la cuestión #28Ago

Aunque llama a votar en parlamentarias que promueven para el 6 de diciembre, el neo constituyente Néstor Francia, cree que están diseñadas para que el PSUV gane, aun con minoría de votos. Por lo visto observa la componenda que les asegura triunfo al aumentar a 227 los 167 diputados de la AN. Y para que no queden dudas, cuentan con la indecorosa postura del MinDefensa: mientras la FAN esté en el Poder los adversarios “No serán jamás poder político en Venezuela”.

Miguel Á Martínez Meucci, politólogo chileno, autor de La Izquierda como Autoritarismo en el Siglo XXI, precisó que Nicolás Maduro bloqueo cualquier posibilidad de cambio por elecciones.

“Ha fabricado una oposición a su medida (mediante represión, persecución política, inhabilitación de partidos y candidatos, y cooptación indebida de cuadros políticos) que impide cualquier posible cambio”.

Sabido es que la narco tiranía confiscó a los principales partidos de oposición, a través del antifaz leguleyesco: tribunal subalterno de justicia. Inhabilitó a Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Además lo hizo con radicales oficialistas: Tupamaros (no por asesinato de un joven por lo cual su líder estaba en libertad condicional), PPT y el servil PCV.

También impone directiva ad hoc con gente de más confianza. Con los tupamaros nombró a Williams Benavides diputado del PSUV, como su nuevo conductor.

Muy claro tiene la tiranía el campo. Datanálisis señaló en Julio que solo 2,1% de los encuestados cree que los comicios legislativos son la solución a los problemas. Investigación de Elimpulso.com, a la pegunta ¿votará en esas elecciones?, casi el 90% respondió que no.

Deplorable es la resignación. Una figura de Oposición se consuela con no darle mayoría absoluta al narco.

Preocupa por su representación la posición expuesta en comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, que llama a votar, lo cual de inmediato aprovechó el Maduro que antes la había menospreciado, para solicitarle conversaciones

Contundente es el llamado del Presidente de la AN Juan Guaidó, Presidente (e) de la República, a trazar ruta para la lucha.

Puntos claves de su propuesta: Denunciar, rechazar y desconocer las parlamentarias; Convocar a líderes y organizaciones para pacto unitario; y a expresar mecanismo participación masiva ciudadana; y en ese ámbito lograr la actuación necesaria de la FA, de cada uno de los aliados.

Ya ha generado respuestas favorables de líderes.

Andrés Velásquez, La Causa R; Antonio Ledezma, Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano; Manuel Rosales, UNT; Henry Ramos Allup, AD; María Corina Machado, Vente Venezuela; Delsa Solorzano Encuentro, Ciudadano; Julio Borges, Comisionado presidencial para Relaciones Exteriores; Roberto Enríquez, Copei; Freddy Guevara, VP refugiado en Embajada de Chile; Leopoldo López, fundador VP, refugiado en Embajada de España;

Pocas las disidencias. “La unidad no se pacta entre políticos, se debe trabajar con los venezolanos”, alega Henrique Capriles. Respeto juicio pero no comparto, como tampoco el rechazo de Thays Peñalver, a la invitación a incorporar visiones intelectuales y academias.

Plausible incorporar al Padre José Virtuoso a trabajar con la sociedad civil; Gerardo Blyde, con líderes y movimientos democráticos; el embajador Gustavo Tarre Bricello, Óscar López del equipo internacional junto al comisionado de la OEA, David Smolansky,

Acción es orientar qué hacer ante ese fraude. Resolver votar o no, plantea la vacilación del Hamlet, de Shakespeare that is the questiones (esa es la cuestión).

AL MARGEN: En mayo El Universal se declaró en emergencia por falta de papel, que le retenían en puerto. En Agosto recibió el golpe y asumió su Presidencia Gustavo Perdomo, señalado de Banda ‘Los Enanos’, que operarían de testaferros de Maduro. Además es socio de un buscado en EEUU por lavado de dinero, Raúl Gorrin, dueño de Globovisión.

Alberto Jordán Hernández

