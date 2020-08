Joel García: Razones que sustentan arresto domiciliario de Requesens conocerá hoy la defensa #31Ago

En buen estado de salud y en mejores condiciones sanitarias, se encuentra el diputado Juan Requesens, luego de haber recibido el viernes pasado, una medida sustitutiva de casa por cárcel, reveló el abogado de la defensa, Joel García.

Explicó todos sus familiares están muy contentos, esposa, hijos, sus padres, especialmente su madre, a quien correspondía llevarle diariamente la alimentación, trauma que ahora no tendrá que pasar, señalando que confía en que no se repita, recordando que tanto a Leopoldo López como al ex alcalde Antonio Ledezma, los llevaron nuevamente a prisión después de haber recibido el beneficio del arresto domiciliario.

Señaló que el parlamentario se encuentra muy bien animicamente, muy delgado, afirma que ha estado conversando con él durante varias horas y se encuentra moralmente fortalecido.

García indico que para el viernes en las primeras horas de la mañana, ya se comentaba que Requesens se iría para su casa, pero se mantuvo la información en secreto, conociendo como se manejan las cosas en este país, y solo se le dijo a los medios, cuando ya el parlamentario se encontraba en su hogar.

Anunció que sera éste lunes cuando la juez que lleva el caso, entregue a la defensa, la documentación donde se registran los razonamientos que provocaron la implementación de esta medida de arresto domiciliario. Dijo que tiene guardias permanentes durante las 24 horas y tiene instrumento de localización en un tobillo, el cual le colocaron en el mismo momento en que quedo detenido, hace más de dos años, dijo en el Circuito Éxito..

Se recuerda que Juan Requesens fue detenido el pasado 7 de agosto 2018 acusado de presuntamente estar involucrado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro, imputándosele los cargos por terrorismo, traición a la Patria, incitación pública, posesión ilegal de arma de fuego y conspiración