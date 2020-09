Ejecutivo petrolero estadounidense encarcelado en Venezuela podría estar contagiado de COVID-19 #3Sep

Un ejecutivo petrolero estadounidense encarcelado en Venezuela ha estado fuera de contacto con familiares y abogados durante casi una semana y su familia teme que pueda estar sufriendo el nuevo coronavirus.

José Pereira, ex presidente de Citgo, con sede en Houston, fue trasladado el 28 de agosto a un hospital desconocido después de quejarse en una llamada telefónica anterior de tos seca, dijo su hijo a The Associated Press el jueves.

Desde entonces, sus abogados y familiares no han podido obtener información sobre su paradero, dijo John Pereira. Sus compañeros de celda, que trabajaban a las órdenes de Pereira en Citgo, les dijeron a sus seres queridos que el miércoles los guardias sacaron la ropa y los medicamentos de Pereira de la prisión de Caracas donde se encuentran detenidos los hombres. de Pereira de la prisión de Caracas donde se encuentran detenidos los hombres.

“Estamos desesperados”, dijo Pereira, quien pidió al gobierno de Venezuela que brinde información sobre la salud de su padre.

“Necesitamos saber qué le está pasando”.

Pereira, de 62 años, ha vivido en los Estados Unidos desde 2012 y ha sido residente legal permanente desde 2015. Fue arrestado en 2017 junto con sus cinco colegas, todos ellos ciudadanos estadounidenses naturalizados después de haber sido engañado para viajar a Caracas antes del Día de Acción de Gracias para lo que les dijeron sería reunión de emergencia en la sede de la empresa matriz de Citgo, Pdvsa. En cambio, las fuerzas de seguridad enmascaradas las sacaron de una sala de reuniones.