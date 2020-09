AvanceIMP ¡Ni las premium! 10 días en cola por gasolina tienen en la E/S Venezuela II #7Sep

View this post on Instagram

¡Ni las premium! 10 días en cola por gasolina tienen en la E/S Venezuela II #7Sep #AvanceIMP Al menos 10 días en cola tienen los usuarios que esperan por surtir su vehículo de gasolina en la estación de servicio premium Venezuela II, que se ubica justamente en la Av. Venezuela con calle 34, en el centro de Barquisimeto. Afirmaron a Elimpulso.com que se han sentido engañados por las autoridades, ya que diariamente les aseguran que llegará la gandola de Pdvsa y al final del día no termina sucediendo. Los afectados exigen respuesta y solución inmediata a la Gobernación de Lara, puesto que ya están cansados de permanecer durante tantos días en cola por la gasolina. Reporte: Luis Miguel Rodríguez Lea más detalles en www.elimpulso.com