Alberto Domínguez: Hospital Pastor Oropeza se queda sin personal de salud #10Sep

Alberto Dominguez, presidente del sindicato del sector salud en el estado Lara, denunció este jueves 10 de septiembre que en los centros de salud ubicados en cuatro municipios de la región no existen ambulancias para trasladar a los pacientes y tampoco equipos básicos como electrocardiógrafos.

Dominguez también reveló a Elimpulso.com que de los 3.000 mil trabajadores de la salud que laboraban en el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto, actualmente están trabajando menos de 1.000 empleados.

“Los trabajadores de la salud de Crespo, Simón Planas, Urdaneta y Torres no tienen ambulancia y no pueden trasladar a un paciente. No tienen para sacar placas y mucho menos hay especialistas. No es posible que en el Hospital de Seguro Social y en los dos ambulatorios haya solamente dos cardiólogos, cuando anteriormente pasaba de 15. Hoy en Lara está prohibido enfermarse”, aseveró el también representante de los Trabajadores del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS).

El sindicalista indicó que los trabajadores de la salud no se están protegiendo debidamente del COVID-19 porque en los centros asistenciales no hay agua potable.

“No hay agua potable en los hospitales ni para lavarse las manos y mucho menos para ingerir. Además, están usando tapabocas artesanales que todos sabemos que no protegen como es debido. No están haciendo limpieza en las áreas de emergencia violando los protocolos de bioseguridad internacionales”, sostuvo.