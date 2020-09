En Lara prometen que “no va a quedar ningún vehículo por fuera” con el nuevo sistema de racionamiento de gasolina #13Sep

Adolfo Pereira, representante del despacho de Carmen Meléndez, dio detalles de cómo será el nuevo proceso de racionamiento de combustible en el estado Lara que entrará en vigencia a partir de este lunes 14 de septiembre.

El nuevo sistema, que será aplicado en los municipios Palavecino e Iribarren, consiste en surtir combustible a los vehículos según su terminal de placa:

El primer grupo, serán las placas 1, 2 y 3, los días lunes y martes.

El segundo grupo, las placas 4, 5 y 6, los días miércoles y jueves.

Mientras que el tercer grupo será para las placas 7, 8, 9 y 0, los días viernes y sábado.

Pereira detalló que no se sabrá a cuáles estaciones de servicio les llegará combustible, sino, hasta las 7:00 AM de cada día. En ese momento, brindarán información para que los usuarios sepan a cuál bomba dirigirse.

Resaltó que tienen previsto que de 5 a 6 estaciones de servicio reciban combustible diariamente, sin embargo, aclaró que “algunas gandolas se quedaron accidentadas y están llegando a Lara hoy, por eso el retraso“.

Uno de los temores de los usuarios es qué sucedería si no lograr surtir combustible en el día que les corresponde. Ante esto, Pereira indicó que “en caso de que el grupo uno no pueda recibir combustible el día lunes, recibirán el día martes“, pero agregó que “no va a quedar ningún vehículo por fuera“.

Además, mencionó que el combustible está llegando interdiario, por lo que se espera que en una semana haya gasolina 3 días a la semana, mientras que en otra, distribuyan 4 días.