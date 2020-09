Colombia aplicará vigilancia policial en gasolineras para frenar contrabando de combustible a Venezuela #18Sep

En Cúcuta se comenzará a aplicar una serie de medidas para frenar el paso de la gasolina colombiana de contrabando hacia Venezuela, según se acordó en una reunión entre los propietarios de estaciones de servicio y el comandante de la Policía Nacional de Colombia, José Palomino.

En dicho encuentro se determinó que habrá presencia policial en cada uno de los establecimientos de expendio de combustible para intentar mantener el control y la vigilancia. “Hemos detectado que personas sin escrúpulo estarían tanqueando y llevando la gasolina hasta la línea fronteriza para ser enviada a Venezuela. Gasolina exceptuada, para Norte de Santander se tienen más de 10 mil millones de galones”, expresó Palomino.

El funcionario explicó que 18 estaciones de combustible de Cúcuta, cuatro de Villa del Rosario, trece de Los Patios, ocho de El Zulia y dos de San Cayetano estarían aguantando el combustible hasta final de mes. “Ya en algunas de ellas se había acabado la gasolina. Estamos haciendo lo pertinente y se llega a compromisos importantes”, añadió.

Reveló que en la actualidad hay 25 vehículos venezolanos que no están dentro del registro y que se investiga en que actividades se encuentran inmersos. “Hemos generado alertas cuando llega un vehículo con tanque extra dimensional, tránsito va a inmovilizar ese tipo de carros, policía judicial va actuar, y sipol adelanta investigaciones pertinentes para determinar quiénes estarían comprometidos en esta actividad ilícita con vehículos de nacionalidad venezolana que no aparecen en el registro, por consiguiente, serán inmovilizados por no cumplir la internación” amplió el funcionario.