Trabajadores de PDVSA exigen el 30% del costo de gasolina como sueldo si no paran la producción

El secretario general del sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos del estado Falcón, Iván Freites, aseguró que el craqueador catalítico de la refinería Cardón, se puso en marcha gracias al gran esfuerzo de los trabajadores de la estatal venezolana PDVSA.

“Hay que agradecérselo a los trabajadores porque son los primeros interesados en tener gasolina porque también están siendo afectados con toda esta situación”, dijo Freites quien contó un lamentable episodio vivido por uno de los trabajadores de PDVSA en el estado Falcón por falta de gasolina.

“Hace diez días un trabajador de una de las plantas de la refinería Cardón necesitaba ser trasladado a un centro asistencial. Tenia COVID-19 y no lo podían trasladar porque no había ambulancia porque no tenía gasolina y nadie le podía llevarlo en su carro porque tampoco tenía gasolina. La gente se está muriendo porque no hay como trasladarlos a los hospitales”, aseguró Freites durante una entrevista para el medio Primer Informe.

Freites indicó que la situación tiene un límite, pues los sueldos de los trabajadores se deben sincerar de acuerdo al precio del combustible.

“Nosotros vamos a exigir que el 30% del costo del precio del litro de gasolina vaya para los trabajadores como salario mensual. Hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores para que todo el pueblo venezolano trabaje, para que toda la gente pueda tener cómo movilizarse. Era una necesidad imperiosa el combustible, la gente se muere en la calle, las mujeres paren en la calle. Entonces, sin luz y sin gasolina es un problema demasiado grave”, dijo Freites.

Los empleados de PDVSA en el estado Falcón están dispuestos a salir a la calle a reclamar mejoras en los salarios para sus trabajadores.

En una concentración pacífica llevada a cabo en el estado Falcón el martes los trabajadores de PDVSA encabezados por Iván Freites aseguraron que van “a exigir a Nicolás Maduro y a su gobierno déspota que el 30 por ciento del costo de la gasolina sea para los trabajadores petroleros, que son los que se han jodido para que Venezuela pueda tener gasolina. Así que le hago un llamado a todos mis compañeros trabajadores petroleros del país que la lucha es en la calle, en la protesta que nosotros vamos a lograr restituir nuestros derechos”, indicó Freites acompañado por un nutrido grupo de trabajadores de la estatal petrolera.

El dirigente sindical aseguró que en septiembre “el salario de los trabajadores en Venezuela se perdió, las pensiones se perdieron. Nicolás Maduro llevaste a cero el salario de los venezolanos. Es por ello que los trabajadores que están ahí metidos dentro de esa refinería, y los trabajadores que están en las áreas operacionales y productivas de crudo, tienen que protestar y exigir sus derechos. Tenemos que salir a la calle. Tenemos que exigir que nuestros beneficios sean respetados y que sean restituidos. No podemos seguir muriéndonos de hambre. Los trabajadores están muriéndose de hambre mientras se llenan unos pocos. Mientras los militares tienen a la familia viviendo afuera, disfrutando de todo lo que se joden los trabajadores allá adentro.”, dijo el dirigente.

Los trabajadores amenazaron que si no les pagan el 30% del costo de la gasolina se detiene la producción de combustible en todo el país.