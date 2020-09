Docentes convocan protesta en el Ministerio del Trabajo el lunes 5 de octubre #29Sep

Una movilización hasta las puertas del Ministerio del Trabajo, realizará el próximo lunes 5 de octubre el gremio de la educación, manifestación en respuesta al llamado a clases de manera irresponsable hecha por el Gobierno de facto de Nicolás Maduro, todo en medio de la pandemia del Covid-19.

La información la dio a conocer Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, quien advierte que los líderes sindicales ponen como condición para retornar a las aulas, mejoras salariales que rondan los 600 dólares como escala base.

Destacó que los docentes no están de paro sino inhabilitados para iniciar sus labores educativas al no contar con condiciones mínimas de vida. “Nosotros estamos en rebeldía, ya que no vamos a contribuir con la farsa de la educación a distancia y con esto destruir la educación en Venezuela”, dijo.

Sánchez, comentó que la manifestación la harán en el Ministerio del Trabajo, porque fue allí donde la distintas federaciones de profesores acudieron a presentar un pliego de exigencias, donde detallan las necesidades a cumplir para así los docentes puedan reincorporarse a clases.

“La concentración aglutinará a todo el sector educativo desde maestros y personas administrativo, nos vemos el lunes 5 de octubre en la Plaza Caracas a las 9am,”.

La también presidente de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI) informó que 15 estados mínimo protestarán ese día. “Los maestros del país atenderán el llamado a protestar por nuestros derechos laborales, nadie puede impartir clases con sueldos de hambre y sin los recursos tecnológicos necesarios. Nicolás Maduro y Aristóbulo Istúriz, son los virus que destruyen la educación en Venezuela”, aseguró.

Las regiones también protestarán este próximo lunes

Mientras que Gualberto Mas y Rubi, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio seccional Zulia, señaló que la educación en el país vive momentos aciagos, con edificaciones escolares en ruinas, donde las clases semipresenciales se hacen imposible cumplirlas.

“Además de un llamado a la educación a distancia donde en los hogares de los alumnos y maestros no tenemos la conexión debida, tanto de servicio eléctrico como de internet, son nulas siendo esta modalidad de clases online una gran estafa”.

El profesor zuliano detalló que las condiciones del maestro están sumamente deterioradas, teniendo un salario mensual paupérrimo el cual alcanza apenas un dólar quincenal.

“Nuestro trabajo lo hacemos por vocación y es prácticamente un regalo que le hacemos al estado venezolano, por ellos el próximo 5 de octubre en Maracaibo y todo el Zulia el magisterio, padres, representantes y los amigos del gremio docente nos concentramos en la Inspectoría del Trabajo, sector 5 de julio donde le gritaremos al mundo que la educación en Venezuela se encuentra en ruinas”, aseguró