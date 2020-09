VIDEOS Parroquia Guarico del municipio Morán se sumó a la ola de protestas contra el régimen

View this post on Instagram

Así como en diferentes regiones del país, el lunes 28 de septiembre se registró una protesta en Guarico, parroquia del municipio Morán, en el que habitantes manifestaron su descontento por las fallas de los servicios públicos, la escasez de gasolina, entre otras problemáticas que agobian a la localidad. Los pobladores recorrieron las calles con pitos, pancartas y entonando consignas para llamar al resto de la población a acompañar la marcha. Entre las tantas quejas de los habitantes de Guarico, afirman que están cansados del “abuso de poder y los amedrentamientos” por parte de Gisela Rodríguez, funcionaria chavista que ocupa el despacho de la Alcaldía de Morán. Por otra parte, aprovecharon de invitar al resto de las parroquias de Morán a que se unan a “la lucha por la libertad”, que salgan a las calles y exijan la restauración de la democracia. Texto: Luis Miguel Rodríguez Videos: Cortesía Lea más detalles en www.elimpulso.com #Regionales #Morán #Parroquia #Guarico #Protestas #Régimen #Coronavirus #COVID-19 #Pandemia #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #29Sep