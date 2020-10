Estaciones de servicio en Lara sin confirmación de despacho para el lunes

Aunque el régimen ha venido diciendo que el lunes habrá gasolina en todo el país, no existe confirmación en las estaciones de servicio de que ese día se vaya a distribuir ese combustible.

Así lo declaró a Elimpulso.com, Azalea Colmenárez, dirigente de los trabajadores de las estaciones de servicio del estado Lara, quien estima que los anuncios han sido hechos para disminuir la presión de calle que se ha venido ejerciendo en diferentes partes del país.

A El Palito, del estado Carabobo, lo que llegó fue un buque con gas para uso doméstico, dijo. No se tiene conocimiento de que estén llegando otros tanqueros con gasolina, aunque desde hace días se ha venido diciendo que vienen tres barcos de Irán.

No se puede creer en los voceros del régimen, dijo, porque han mentido desvergonzadamente, ya que se dice que hay suministro de combustible y la gente dura hasta treinta días haciendo colas en las estaciones de servicio, porque simplemente no hay gasolina. Nadie me va a desmentir porque los propios trabajadores de las bombas han confirmado que esto está sucediendo, señaló Colmenárez.

Hace poco, continuó, la señora Carmen Meléndez dijo que habían llegado 50 cisternas, pero eso no fue cierto, ya que aquí apenas las gandolas están trayendo 5 mil litros y esa cantidad, por supuesto, no alcanza para la demanda.

“Aún más, este jueves tuve información que en Cardón están refinando apenas 10 mil barriles de crudo, cifra insignificante para la demanda nacional que es de aproximadamente 120 mil barriles diarios de gasolina”.

Es posible que se hable de abastecimiento para el lunes, porque para ese día de la semana entrante se anuncian manifestaciones de educadores y de apoyo a estos trabajadores que están denunciando la falta de condiciones para trabajar.

Es por ello que la ciudadanía debe estar muy atenta y no dejarse engañar porque no existe confirmación de que haya suficiente combustible, manifestó Azalea Colmenárez.