OPINIÓN Más costos de la utopía comunista #4Oct

En la URSS.- El partido único dio el poder a la Nomenklatura (unos 750.000 miembros, altos y privilegiados funcionarios) y ésta se lo dio al “jefe”, a Lenin.

Muerto éste, aunque no su ferocidad, su seguidor Stalin impuso la industralización forzada y la colectivización masiva de la agricultura, germen de un largo período de crímenes en masa o “purgas”. Las matanzas de 1937-1938 barrieron del mapa a los viejos bolcheviques, sus aliados marxistas. La “gran purga” fue supervisada con lupa por Stalin, cuyas instrucciones eran: golpear a las víctimas hasta que confesaran crímenes que no habían cometido.

Los datos que coloco aquí, fueron extraídos de los archivos secretos, tras la disolución de la URSS, abiertos al mundo por Gorbachov:

a) Los órganos de seguridad detuvieron por supuestas “actividades antisoviéticas” a 1.548.367 personas, de las cuales 681.692 fueron fusiladas;

b) la mayoría de los supervivientes terminaron en campos de trabajos forzados;

c) En 1941, cuando Alemania invadió la URSS, los campos de concentración, llamados Gulag, contaban con 2.350.000 prisioneros;

d) Los censos de 1932 y 1939 revelaron que la población de la URSS disminuyó en unos 9 y 10 millones de personas;

e) La maquinaria de terror gubernamental no perdonó ni a los militares. De los 5 mariscales, 3 fueron víctimas de la “liquidación”. De los 15 generales del ejército, 13 perecieron. De los 9 almirantes, sólo quedó 1.

Trato a la religión católica:

1.- En la URSS: en 1917 había en sus tres ritos 630 iglesias. En 1962, toda la organización destruida, 11 arzobispos y obispos asesinados, encarcelados o expulsados.

2.- En Ucrania: 10 obispos arrestados, 2749 sacerdotes asesinados o deportados.

3.- En Lituania: 743 sacerdotes eliminados, 300.000 católicos deportados a Siberia.

4.- En Albania: 5 obispos asesinados, 11 confinados, 20 sacerdotes asesinados y 500 presos.

5.- En Yugoslavia: el cardenal Stepinac condenado a trabajos forzados, 3 obispos al destierro, 430 sacerdotes asesinados y más de un millar en la cárcel.

6.- En Polonia: 3 obispos asesinados, 4 deportados a Siberia, 9 encarcelados, 91 sacerdotes asesinados, 260 desaparecidos, 550 deportados, 870 encarcelados, 1200 exiliados, 1500 católicos deportados y 2143 iglesias cerradas.

7.- En Hungría: el cardenal Mindszenty prisionero, 3 obispos desaparecidos, 460 sacerdotes encarcelados y 8 deportados.

Todo el mundo habla del Holocausto llevado a cabo por el régimen nazi, que queda como niño de pecho cuando se calcula que el número de víctimas del comunismo, entre 80 y 100 millones de personas en todo el mundo, más que las muertes de las dos guerras mundiales.

Todos estos datos están confirmados y tomados de ABC N° 18487, al 30 Nov. 1962. Pido excusas a mis lectores de otras religiones, de no poder colocar sus datos al respecto, pues no lo tengo a mano. Si alguien me los proporcionara, haré valer esa realidad.

“La tiranía es derrotada, de manera automática, cuando los individuos se rehúsan a consentir su propia esclavitud.” Jurista francés: Étienne de La Boétie (1530-1563

NOTA: Se le recomienda consulte: “Archipielago Gulag”, para completar estas realidades).

Juan José Ostériz