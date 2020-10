Asdrúbal Oliveros: Políticas oficiales contra la inflación han reducido al sistema financiero a su mínima expresión #7Oct

Las políticas aplicadas por el gobierno para contener la inflación, han sido sustentadas en el sacrificio del sector financiero, en achicarlo, porque uno de los pilares de esa política ha sido la restricción de liquidez a través del encaje legal, generando entonces una reducción “brutal” del tamaño de nuestro sistema financiero, hoy el más pequeño de América Latina.

El señalamiento lo hace el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, quien agrega que el sistema financiero se ha reducido mucho más de lo que se ha empequeñecido la economía, que ya es mucho decir porque se está hablando de una reducción del 80%.

“Todo el peso de estas políticas han caído sobre el sistema financiero, prácticamente perdió su rol como actor en la intermediación, que es el papel fundamental que tiene la banca en los países, intermediar entre quien tiene exceso de recursos con quienes tienen pocos recursos a través del crédito, ayudando a la inversión, al consumo, lo que no existe hoy en Venezuela; de tal manera que estamos viendo una banca que esta en modo de supervivencia, que ha tenido que implementar un proceso muy agresivo de reducción de costos, tratando de ser lo más eficiente posible, en medio de una caída dramática de sus ingresos, lo que pone un reto enorme el sobre todo a futuro en la banca que necesita Venezuela y también algunos cambios que están ocurriendo, con el uso de otras monedas, y es ahí donde la banca está intentando entrar allí, y es mi criterio, como para poder sobrevivir en medio de este contexto tan adverso”.

Consultado en torno al impacto que pudiera tener en estos escenarios, la dolarización que se percibe en la economía, explicando que se trata de una dolarización muy sui generis, no es similar a las del Ecuador, Panamá, El Salvador, señalando que la denomina una dolarización de abajo hacia arriba, es decir de los ciudadanos para protegerse de la hiperinflación.

Admite que este ha sido un proceso al margen de la banca, principalmente con efectivo, muy ineficiente, recordando todos los “dolores de cabeza” para el vuelto, para las cifras exactas, los billetes deteriorados, cosas que no existen en otras partes del mundo, afirmando que ahora la banca comienza a entrar allí, en un proceso muy lento, gradual, donde pueden utilizar parte de la plataforma de los medios financieros, para facilitar esas transacciones.

“Todavía no podemos hablar de intermediación, tampoco que se puedan otorgar créditos con ese mecanismo, pero creo que puede ayudar muchísimo en facilitar transacciones, en evitarnos ese tipo de molestias de tener que comprar un caramelo para llegar a la cuenta exacta, o tener que devolver el mercado porque el billete le pareció mal a la cajera o porque no tienen vuelto, eso no tiene sentido, entonces al poderse utilizar el sistema financiero, depositando parte de los dólares que utilizas en el día a día, que te entreguen una tarjeta de débito y que puedas pagar sobre eso, ayudará muchísimo a la gente en término de las transacciones, este proceso esta ocurriendo, hay alrededor de un 20% o 25% de los dólares que están circulando pueden estar en el sistema financiero, ya depositados, pero eso va a ir creciendo y va a redundar en facilitar transacciones”.

Advierte que aquí viene un proceso gradual de los bancos, unos van más rápido, si bien con innovación, con tecnología, hay avances en los puntos de venta que van a ser duales bolívar/dólar, te van a permitir que puedas depositar parte de los dólares y eso se convierta en un instrumento para convertirse automáticamente en bolívares o para tenerlos en una tarjeta, indicando que por lo pronto vas a poder hacer pagos dentro del mismo banco, advirtiendo que más temprano que tarde se podrá transferir de un banco a otro, lo que le dará otra cara a la dolarización en Venezuela, un dinamismo un tanto mayor y va suponer nuevos retos en término de tecnologías, de legitimación de capitales, de verificar el origen de esos fondos, un tema de confianza, pero es parte de las cosas que hay que mirar de cara al futuro, dijo Oliveros en el Circuito Éxito.