Conseturismo: Un 30% de negocios turísticos no podrán abrir sus puertas después de 7 meses de paralización #15Oct

Alrededor de un 30% de los negocios que se dedican al turismo, han advertido que no estarán en capacidad de abrir sus puertas después de 7 meses de paralización, debido a la COVID-19, afirmó el presidente del Consejo Superior de Turismo, Leudo González, al proponer que se adelante la fecha para la activación del sector, anunciada por Nicolás Maduro para el 1 de diciembre.

En efecto, Maduro anunció en conferencia de prensa que autorizará el inicio de las actividades en el sector turístico nacional, para el 1 de diciembre; sin embargo, González solicita que se revise y se adelante la fecha, dada la crítica situación que viven las empresas que se dedican a esta actividad, debido a la prolongada paralización de actividades.

Admite que aún falta por recorrer de esta sequía tan crítica por la que están atravesando todos los sectores, recordando el comunicado publicado por Avavit hace un par de días, donde advierten que de persistir el confinamiento, el cierre de muchas empresas es inminente, admitiendo que muchas empresas del sector de intermediación están cerradas y están dedicadas a otras cosas y este es un sector que es muy importante para la actividad porque se encargan de llevar adelanta la comercialización de los servicios.

“Este es un anuncio que nos permite al menos pensar que vamos en el camino correcto, nosotros hubiésemos querido que esa fecha fuese mucho antes, incluso había la expectativa de que la próxima semana de flexibilización de la cuarentena, se pudieran comenzar a tener aperturas en algunos sectores, pero de todas manera debo señalar que no está muy claro lo que se va a abrir el 1 de diciembre, no se refirió a sectores, sino a atractivos y me parece más bien que se trata de sitios de esparcimiento, las playas, parques, pero no necesariamente el sistema turístico como tal, entonces allí tenemos que ver como se desarrollan los acontecimientos en los próximos días y estar muy atentos a cómo es que se va a proponer esta gradualidad”, dijo González.

Sobre la afluencia espontánea de la gente a los sitios de esparcimiento, González indicó que desde Conseturismo le han estado haciendo un seguimiento a esta situación, desde varias semanas atrás, afirmando que realmente es importante que estos lugares comiencen a utilizarse, por supuesto respetando todas las medidas de bioseguridad y los controles y las capacidades, porque han venido trabajado en aplicaciones que permitan el control de los aforos, se han tenido conversaciones con algunas gobernaciones, en la isla de Margarita, por semanas y mesas, clamando porque se abran los espacios turísticos en la Isla, señalando que cada vez que hay una semana de flexibilización llegan las noticias de sitios donde la población misma está sobrepasando los controles, por supuesto con alguna “ayudadita” de las autoridades locales, que están permitiendo o haciéndose de la vista gorda para el uso de estas instalaciones, indicando que esto no solo se ha observado en La Guaira, sino también en playas del estado Miranda, de Patanemo en Carabobo y en algunas otras zonas de las costas que también están pasando por lo mismo.

“Este es un tema muy complicado, porque realmente la población está necesitada de estos sitios de esparcimiento e indudablemente hay un presión de la población; vimos como hace dos meses se trató de hacer una prueba piloto en La Guaira y la gente sobrepaso las estimaciones”, afirmó.

Advierte que si los venezolanos tenemos la necesidad de usar las playas, los parques, montañas y otros lugares de esparcimiento, sitios que están al aire libre y se prestan para que haya menores contagios, pero responsablemente hay que cumplir con las medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, mantener la distancia física, usar el gel antibacterial y cuidar los aforos, haciendo un llamado a la conciencia ciudadana para que esto se cuide y se respete.

González señala que han mantenido reuniones permanentes con las autoridades nacionales y regionales, afirmando que se observa que tienen la mejor voluntad de irle dando oxigeno al sector, admitiendo que después de siete meses la afectación está en estado crítico, admitiendo que ha habido avances, por que las noticias que llegan de diferentes regiones es que “ya llegamos al llegadero” y que hay que comenzar a hacer las cosas progresivamente, señalando que todos los que hacen vida en el sector, están bastante preparados, incluso están evaluando la posibilidad de “certificarlos” para generar la confianza en el consumidor.

Recordó que si se va abrir el sector, hay que tomar consideración el sector del transporte aéreo que es vital, evaluando la posibilidad de abrir los vuelos así sea en las rutas nacionales, en rutas que tengan sus protocolos de bioseguridad bajo control, advirtiendo que hay que pensar en revisar esta fecha, tratando de adelantarla para realizar una preparación previa en los hoteles, en las agencias de viaje y en los sitios de esparcimiento.

En cuanto a la afectación, los sondeos que ha adelantado Conseturismo en las últimas semanas indican que “alrededor de un 30% de los encuestados señalan que no van a poder abrir sus puertas, así se abra y se flexibilice el sistema turístico en los próximos días”, dijo González en Fedecámaras radio.