Henry Ramos Allup desmiente sucesión del gobierno interino para 2021

El gobierno interino está establecido dentro del Estatuto de Transición, un instrumento aprobado por la Asamblea Nacional a principios de 2019 donde se dictamina que la cabeza de esa instancia estará ligada a la presidencia de la AN

El secretario general nacional de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, desmintió las informaciones sobre una posible sucesión de la presidencia interina, en manos de Juan Guaidó desde enero de 2019, como parte de posibles cambios de cara a un nuevo año.

A través de su cuenta en Twitter, el también diputado de la Asamblea Nacional aseveró que «en AD no hay ningún prevenido al bate a ninguna sucesión porque no compartimos tesis rotativista. Pregúntenle uno a uno a los demás partidos del G4, a los dateros que no dan la cara y más allá».

Las informaciones sobre un cambio en la presidencia interina fueron divulgadas por el periodista Vladimir Villegas. Dicha tesis sería una propuesta discutida por el llamado G-4 (Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia) bajo una supuesta condición de que los líderes estén en el país. Además mencionó a Ramos Allup como la persona que sucedería a Guaidó a partir del 5 de enero de 2021.

Me confirman de altísimas fuentes del G -4 ( PJ) que es cierto lo de la rotación de la llamada presidencia interina. La condición es que sean líderes que estén en el país. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 16, 2020

Fuentes de AD me confirman la rotación en la presidencia del “gobierno interino” a partir del 5 de enero. Al bate Henry Ramos Allup… — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 16, 2020

El gobierno interino está establecido dentro del Estatuto de Transición, un instrumento aprobado por la Asamblea Nacional a principios de 2019 donde se dictamina que la cabeza de esa instancia estará ligada a la presidencia de la AN. Es por ello que Juan Guaidó, actual presidente del parlamento venezolano, ostenta el cargo de mandatario interino, además apoyado por 54 países.

A finales de 2019 se planteó la discusión de rotar la presidencia interina, pues la presidencia de la Asamblea Nacional en el quinto y último año de la actual legislatura correspondía, según acuerdos firmados en enero de 2016, a los partidos minoritarios de la oposición. Estas organizaciones declinaron ser cabezas del parlamento y apoyaron la reelección de Guaidó para 2020.

La verdadera discusión del G4

Ahora, las discusiones dentro de la AN se centran en la continuidad de los actuales diputados, debido al desconocimiento de las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre de este año. Así lo confirmaron los diputados Adriana Pichardo (VP), Omar Barboza (UNT) y Piero Maroun (AD) a TalCual.

Estos parlamentarios afirmaron que la discusión de una supuesta rotación de la presidencia interina no está dentro de las conversaciones de los miembros del G4, «en todo caso es la tesis de PJ, por lo que se ve», dijo la diputada Pichardo.

Aunque Villegas dijo que dirigentes de VP sí han discutido una posible rotación de la presidencia del gobierno interino. «No hay consenso. La misma fuente atribuye esa propuesta a PJ».

Una fuente muy autorizada de VP me confirma que esa tesis de la rotación se ha estado discutiendo. No hay consenso. La misma fuente atribuye esa propuesta a PJ. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 16, 2020

Piero Maroun insistió en que «en AD no está planteada bajo ninguna condición rotar absolutamente nada, y en este sentido cualquier información que salga difundida en algún medio de comunicación, por parte nuestra no le damos ningún tipo de credibilidad».

Mientras que Omar Barboza confirmó que la continuidad de la actual AN es una situación que «sí hemos conversado, y al tener la conclusion jurídica y política sobre el tema lo daremos a conversar. En estos momentos estamos centrados en dos temas: la deslegitimación de la farsa convocada para el 6 de diciembre, y la consulta popular para que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de expresar su rechazo a ese fraude».

Además, el diputado de UNT comentó que dentro de la oposición también se están planteando formas de darle apoyo «a las diferentes iniciativas de presion interna con el objeto de lograr el cambio político, y a la política de maximizar el apoyo internacional para restablecer la democracia y proteger los derechos humanos de nuestros ciudadanos».

Lea más en www.talcualdigital.com