Factores democráticos lanzan campaña para Consulta Popular: Será en las calles #22Oct

Este jueves 22 de octubre el presidente (e) de Venezuela, junto a organizaciones políticas y la sociedad civil, lanzaron la Campaña de Consulta Popular denominada “Venezuela alza la voz”

Manifestó Juan Guaidó que la misma se hará protestando en las calles.

“Es un mecanismo de organización, de ejercicio de la mayoría, para rechazar el fraude, que la comunidad internacional, que cada gremio y sindicato refuercen la idea de que eso no es un voto sino un respaldo a un fraude (…) para ello tenemos que organizarnos en municipios, comunidades, y alzar la voz con esta Consulta Popular que vamos a hacer en la calle, protestando, exigiendo, porque no hay gasolina, ni agua, ni comida. No estamos en situación de normalidad”, señaló el mandatario interino.

Aunado a esto, subrayó que los Comandos por la Libertad deberán encargarse de organizar las protestas. “No vamos a hacer campañas tradicionales, vamos a hacer campaña en la calle protestando”, reiteró.