Alberto Perozo a Carmen Meléndez: Las navidades felices no se declaran, se trabajan #23Oct

Justo cuando el país atraviesa por una crisis eléctrica sumamente severa, específicamente en el estado Lara, donde los cortes energéticos son diarios y hasta por 8 horas continuas, Carmen Meléndez, aseguró el pasado 15 de octubre que las “navidades felices” para los larenses iniciaron, y como símbolo de ello, organizó el encendido de tres plazas de Barquisimeto: Pedro León Torres, El Encuentro y Jacinto Lara.

Por esta razón, Alberto Perozo, secretario de reclamos del Sindicato de Trabajadores Electricos en Lara, cuestionó la iniciativa de Carmen Meléndez y aseguró que con esto solo está aumentando las cargas energéticas en el estado Lara, es decir, no soluciona el problema eléctrico que se presencia en la región.

“La acción tiene que ser invertir, traer mejoras y producir para traer a una empresa eléctrica que realmente le brinde garantías al país y al sector productivo“, mencionó.

Aclaró que el consumo eléctrico en las mencionadas plazas no agravaría el problema energético en el estado, pero calificó que esta acción es “una bofetada, una grosería al venezolano que por horas pasa sin luz, mientras que una plaza está alumbrada y sola“.

“Es irracional que me enciendas una plaza. ¿Quién la disfruta?“, cuestionó. Asimismo, destacó que desde hace 5 años vienen denunciando que el problema eléctrico en todo el país se agudiza día tras día, por lo que instó a las autoridades correspondientes a “apartarse de sus cargos” y darle oportunidad a las personas que sí quieren el bienestar de los venezolanos.

“Las navidades felices no se declaran, se trabajan“, enfatizó.

“No es justo esto de navidades felices. Me enciendes dos plazas y me entregas Bs. 400.000 a un jubilado, que no les alcanza ni para la pastilla de la tensión”, agregó.